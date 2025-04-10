Вам обов’язково треба тут погуляти: що подивитися на території найстарішого технічного вишу і де він знаходиться (фото)

Це ідеальний простір для прогулянок, відпочинку від міської метушні та пізнання історії науки і техніки

Київ має чимало місць для цікавих прогулянок, але саме це може здивувати навіть найвибагливіших відвідувачів. Мова піде про університетський кампус у самому серці міста, який приваблює своєю неповторною атмосферою, де гармонійно поєднуються історична архітектура кінця XIX століття, мальовничі зелені зони та культурні пам'ятки.

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського не тільки славиться як один із найкращих технічних університетів України, але й привертає увагу своєю унікальною територією. Головний корпус університету, збудований наприкінці 19 століття, є справжньою архітектурною перлиною Києва. Його фасади виконані у цегляному стилі з елементами романсько-готичної архітектури, що надають будівлі особливої виразності та історичної цінності.

Територія університету відкрита для відвідування і пропонує можливість насолодитися природною красою та культурними пам'ятками. Сквери, парк та алея біля головного корпусу з бюстами видатних вчених створюють унікальну атмосферу, що поєднує історію, науку та природу. Спортивні майданчики дозволяють студентам та відвідувачам відпочивати активно.

Архітектурна спадщина головного корпусу

Головний корпус КПІ був закладений у серпні 1898 року під керівництвом архітектора І.С. Кітнера. Будівництво було завершено у червні 1900 року, хоча деякі внутрішні роботи тривали до 1901 року.

Корпус має складний план із центральним крилом та двома бічними крилами, які утворюють великий курдонер. Довжина будівлі становить близько 260 метрів. Декоративні вежі на території призначені для наукових спостережень і є частиною архітектурної композиції. Будівля є символом університету і часто називається "Київським Гоґвортсом" через свою унікальну архітектуру та атмосферу.

Будівництво головного корпусу було здійснено за проєкт І.С. Кітнера, який переміг у конкурсі на кращий проєкт Політехнічного інституту. Архітектор О.В. Кобелєв займався наглядом за будівництвом після від'їзду Кітнера з Києва. У 1899 році в частині приміщень вже почалися заняття, хоча будівля ще не була повністю добудована. У головному корпусі розміщувалися інженерне, механічне та сільськогосподарське відділення інституту.

Під час прогулянки по території університету ви можете насолодитися спокійною атмосферою, оглянути архітектурні пам'ятки та дізнатися про видатних вчених, чиї бюсти встановлені тут. Це ідеальне місце для тих, хто хоче відпочити від міської метушні та поєднати прогулянку з пізнаванням історії Києва.

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