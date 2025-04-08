Топ-5 місць у Києві, де пробіжка перетворюється на задоволення

П’ять найкращих локацій, де можна поєднати корисне фізичне навантаження з естетичним задоволенням

Київ — місто, створене для бігу. Тут кожен знайде маршрут за смаком: від пробіжок з видом на історичний центр до трейлранінгу в тіні вікових дерев.

"Телеграф" зібрав топ-5 місць, де пробіжка перетворюється на задоволення, а не на рутинне тренування. Вибирайте маршрут до душі, насолоджуйтесь рухом та відкривайте Київ з нового боку – на бігу.

1. Труханів острів: пробіжка з видом на Дніпро

Труханів острів – це одне з найпопулярніших місць для пробіжки у Києві. Маршрут починається на Поштовій площі, проходить через Володимирський узвіз, пішохідний міст, Труханів острів і закінчується на Подолі через Набережно-Рибальську вулицю. Загальна довжина маршруту становить близько 10 км. Бігуни можуть насолодитися видом на історичний центр Києва та величний Дніпро.

2. Голосіївський парк: трейлраннінг серед природи

Голосіївський парк займає площу близько 900 гектарів та пропонує ідеальні умови для трейлраннінгу. У парку є асфальтовані дороги, пагорби, яри та балки, що робить його привабливим місцем для любителів бігу природним рельєфом. Маршрути можна вибрати біля Голосіївського проспекту чи біля озер. Голосіївський парк – це справжня оаза для тих, хто любить пробіжки серед природи.

3. Ботанічний сад ім. Гришка: біг серед квітів

Для тих, хто любить пробіжки серед природи та краси, ботанічний сад стане ідеальним місцем. Маршрут можна побудувати вздовж липових алей, квітучих садів та інших зелених зон. Звичайне коло по саду складає близько 5 кілометрів, але його можна змінити залежно від переваг. Бігунів часто безплатно пропускають на територію саду, що робить його доступним всім охочих.

4. Оболонська набережна: біг уздовж Дніпра

Оболонська набережна – це найдовша та найбільш доглянута набережна Києва. Маршрут починається з вулиці Прирічної, проходить набережною до Північного (Московського) мосту і закінчується на проспекті Володимира Івасюка. Загальна довжина маршруту становить близько 10 км (в обидва боки). Оболонська набережна – це ідеальне місце для тих, хто любить бігати вздовж води.

5. Русанівська набережна: пробіжка з видом на канали

Русанівська Набережна – мальовниче місце для ранкових та вечірніх пробіжок. Класичний маршрут проходить вулицею Ентузіастів і набережною, довжиною близько 4-5 кілометрів. Дорогою можна побачити Дніпро, канали та фонтани. Русанівська Набережна – це ідеальне місце для тих, хто любить пробіжки з видом на воду.

Київ багатий на гарні місця для бігу, і кожен маршрут має свою особливість. Труханів острів відкриває панораму на історичний центр, Голосіївський парк приваблює природними стежками, Ботанічний сад радує квітучими пейзажами, а набережні пропонують рівні доріжки вздовж водної гладі.

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