Вам обязательно нужно здесь погулять: что посмотреть на территории старейшего технического вуза и где он находится (фото)

Это идеальное пространство для прогулок, отдыха от городской суеты и познания истории науки и техники

В Киеве немало мест для интересных прогулок, но именно это может удивить даже самых взыскательных посетителей. Речь пойдет об университетском кампусе в самом сердце города, который привлекает своей неповторимой атмосферой, где гармонично сочетаются историческая архитектура конца XIX века, живописные зеленые зоны и достопримечательности.

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского не только славится как один из лучших технических университетов Украины, но привлекает внимание своей уникальной территорией. Главный корпус университета, построенный в конце 19 века, является настоящей архитектурной жемчужиной Киева. Его фасады выполнены в кирпичном стиле с элементами романско-готической архитектуры, которые придают зданию особую выразительность и историческую ценность.

Территория университета открыта для посещения и предлагает возможность насладиться природной красотой и достопримечательностями. Скверы, парк и аллея у главного корпуса с бюстами выдающихся ученых создают уникальную атмосферу, объединяющую историю, науку и природу. Спортивные площадки позволяют студентам и посетителям отдыхать активно.

Архитектурное наследие главного корпуса

Главный корпус КПИ был заложен в августе 1898 под руководством архитектора И.С. Китнера. Строительство было завершено в июне 1900 г., хотя некоторые внутренние работы продолжались до 1901 года.

Корпус имеет сложный план с центральным крылом и двумя боковыми крыльями, образующими большой курдонер. Длина здания составляет около 260 метров. Декоративные башни на территории предназначены для научных наблюдений и являются частью архитектурной композиции. Здание стало символом университета и его часто называют "Киевским Хогвартсом" из-за уникальной архитектуры и атмосферы.

Строительство главного корпуса было осуществлено по проекту И.С. Китнера, победившего в конкурсе на лучший проект Политехнического института. Архитектор О.В. Кобелев занимался наблюдением за строительством после отъезда Китнера из Киева. В 1899 году в части помещений уже начались занятия, хотя здание еще не было полностью достроено. В главном корпусе размещалось инженерное, механическое и сельскохозяйственное отделение института.

Во время прогулки по территории университета вы можете насладиться спокойной атмосферой, осмотреть архитектурные достопримечательности и узнать о выдающихся ученых, чьи бюсты установлены здесь. Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и соединить прогулку с познаванием истории Киева.

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