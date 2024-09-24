В Україні реформують старшу школу: як навчатимуться діти після 9 класу (інфографіка)

МОН готує зміни для старшокласників

В Україні реформують старшу школу. Навчання після 9 класу поділять на академічне та професійне.

Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Подробиці він розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Ми прагнемо, щоб з 2027 року старша школа докорінно змінилася. Насамперед — ціннісно. Тому в основу змін закладаємо дві засадничі цінності — свободу і відповідальність.", — написав він.

Міністр зазначив, що дев’ятикласники самостійно обиратимуть, як вони хочуть навчатися у старшій школі.

Навчання після 9 класу поділять на два напрямки: академічний та професійний.

Перший напрямок – для тих, хто збирається вступати до вишів. Друге — для тих, хто хотів би отримати навички, які допоможуть почати працювати.

Академічне навчання проходитиме в окремих великих ліцеях. Учні обиратимуть основний профіль та додаткові предмети незалежно від профілю. Наприклад, учень з фізичного зможе вивчати музику чи мистецтво, а учень з філологічного — фізика у житті чи теорію появи всесвіту.

Професійне – дозволить учням розвивати навички для швидкого виходу на ринок праці. Під час навчання у профтеху студенти практично опановуватимуть професію, а також вивчатимуть предмети, які безпосередньо пов’язані з майбутньою спеціальністю.

З 2025 року реформа стартує в пілотних ліцеях. Надалі вона масштабуватиметься на інші навчальні заклади.

Раніше "Телеграф" писав, для чого старшокласникам в Україні навчатись на рік довше – 12 класів.