В Україні реформують старшу школу: як навчатимуться діти після 9 класу (інфографіка)
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МОН готує зміни для старшокласників
В Україні реформують старшу школу. Навчання після 9 класу поділять на академічне та професійне.
Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Подробиці він розповів на своїй сторінці у Facebook.
"Ми прагнемо, щоб з 2027 року старша школа докорінно змінилася. Насамперед — ціннісно. Тому в основу змін закладаємо дві засадничі цінності — свободу і відповідальність.", — написав він.
Міністр зазначив, що дев’ятикласники самостійно обиратимуть, як вони хочуть навчатися у старшій школі.
Навчання після 9 класу поділять на два напрямки: академічний та професійний.
Перший напрямок – для тих, хто збирається вступати до вишів. Друге — для тих, хто хотів би отримати навички, які допоможуть почати працювати.
Академічне навчання проходитиме в окремих великих ліцеях. Учні обиратимуть основний профіль та додаткові предмети незалежно від профілю. Наприклад, учень з фізичного зможе вивчати музику чи мистецтво, а учень з філологічного — фізика у житті чи теорію появи всесвіту.
Професійне – дозволить учням розвивати навички для швидкого виходу на ринок праці. Під час навчання у профтеху студенти практично опановуватимуть професію, а також вивчатимуть предмети, які безпосередньо пов’язані з майбутньою спеціальністю.
З 2025 року реформа стартує в пілотних ліцеях. Надалі вона масштабуватиметься на інші навчальні заклади.
Раніше "Телеграф" писав, для чого старшокласникам в Україні навчатись на рік довше – 12 класів.