"Віталію" чи "Віталіє"? Як правильно звертатися українською до людини з цим ім’ям

Є деякі правила, які потрібно запам’ятати

В українській мові в деяких постає питання, як правильно називати імена людей, коли до них потрібно звернутися. На прикладі розглянемо ім’я Віталій. У цьому випадку багато хто плутає як правильно — "Віталію" або "Віталіє".

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів, який із цих варіантів вірний. Він наголосив, що є деякі правила, які потрібно запам’ятати.

Так, якщо імена закінчуються на "й" або належить до "м’якої групи", то в кличному відмінку необхідно змінювати останню букву на "ю". Таким чином, "Сергію" чи "Віталію" буде правильно.

Також Авраменко каже, що якщо ім’я закінчується на "а", то звернення закінчується на "о" — "Микола" та "Микита" стають "Міколо" та "Микито". А якщо імена закінчуються на тверду приголосну, тоді додаємо "е" — "Іване", "Петре".

Мовознавець, до речі, уточнив, що "Віталіє" — це форма звернення до дівчат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно звертатися до людини з ім’ям Олег в українській мові — "Олег", "Олеже" чи "Олегу". Олександр Авраменко роз’яснив правила звернення.