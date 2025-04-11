Не "Ігорович" или "Ігоревич". Как звучит это отчество по новому украинскому правописанию

Иногда возникают вопросы по определенным словам

Некоторые украинские отчества вызывают сомнения в их правильном произношении и написании. Кроме того, некоторые из них изменились из-за новых правил правописания в Украине.

"Телеграф" рассказывает, как правильно по новому правописанию образуется отчество от имени Игорь. С этим и раньше была неразбериха, как правильно — Ігорович, Ігоревич, Ігорьович?? Более того, даже в свидетельствах о рождении часто это отчество указано с ошибкой (Ігоревич).

По существующим ранее правилам украинского правописания отчество от имени Игорь было Ігорович. А звательный падеж этого имени – Ігоре.

В 2024 году вступило в силу новое правописание. Согласно ему, теперь к Игорю правильно обращаться "Ігорю". Правильное отчество его детей теперь — "Ігорьович".

"Согласно действующим нормам украинского правописания, мужские имена Ігор и Лазарь относятся к мягкой группе II склонения. Поэтому они склоняются аналогично словам "цар", "кобзар", "лікар". В связи с этим, при образовании отчеств от этих имен необходимо использовать мягкий знак: "Ігорьович" и "Лазарьович". ​Это правило также применяется в официальных документах с 2019 года, и формы "Ігоревич" или "Лазаревич" считаются ошибочными, — пояснила редактор Ольга Васильева на своей Facebook-странице.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться к Виталию — "Виталию" или "Виталию". Некоторые испытывают с этим трудности.