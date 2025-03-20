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У вашому паспорті можуть бути помилки. Як українською правильно писати ім'я по батькові

Автор
Олена Завальнюк
Дата публікації
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Автор
Правопис імен по батькові Новина оновлена 20 березня 2025, 14:33
Правопис імен по батькові. Фото Колаж "Телеграфу"

Український правопис: як правильно утворювати ім'я по батькові.

Помилки у написанні імен, прізвищ та імен по батькові в офіційних документах можуть призвести до плутанини, юридичних труднощів і навіть необхідності перевидавати документи. Нерідко такі похибки з'являються через незнання норм українського правопису або через недбале оформлення документів.

"Телеграф" розглянув найпоширеніші помилки та правила правильного написання імен по батькові з посиланням на Facebook філологині Ольги Васильєвої.

Чому важливо правильно писати по батькові?

Неправильне написання особистих даних у документах може спричинити серйозні проблеми:

  • Відмову у видачі закордонного паспорта чи інших офіційних документів.
  • Складнощі під час банківських операцій.
  • Виникнення юридичних суперечностей.
  • Плутанину у реєстраційних та кадрових документах.

Ось чому важливо знати мовні норми й ретельно перевіряти свої документи перед підписанням.

Імена по батькові: правила утворення та поширені помилки

Згідно з чинним правописом, чоловічі імена Ігор та Лазар належать до м’якої групи ІІ відміни, тому у відповідних іменах по батькові необхідно писати м'який знак:

  • Ігорьович, Ігорівна (а не Ігорович!)
  • Лазарьович, Лазарівна

Дуже часта помилка "Ігорович", яка з’явилася через тверду вимову при відмінюванні імені Ігор у називному відмінку, однак у непрямих відмінках звук "р" пом’якшується: Ігоря, Ігорю.

Аналогічна ситуація з іменем Юрій. Правильні варіанти: Юрійович, Юріївна, а не Юр’євич.

Також уникайте суфікса -ев- в українських іменах по батькові. Наприклад:

  • Францович, Францівна (а не Францевич!)
  • Григорович, Григорівна (виняток!)

Правильні суфікси для імен по батькові

Зверніть увагу на правильні варіанти для деяких імен:

  • Ілля → Ілліч, Іллівна
  • Кузьма → Кузьмович (або Кузьмич), Кузьмівна
  • Лука → Лукич, Луківна
  • Сава → Савович (або Савич), Савівна
  • Хома → Хомович (або Хомич), Хомівна
  • Микола → Миколович (або Миколайович), Миколівна (або Миколаївна)

Якщо у паспорті вашого батька написано "Микола", то ваше по батькові має бути Миколович, Миколівна, а не Миколайович. Те ж саме стосується імен Олекса (Олексович, Олексівна), Ілько (Ількович, Ільківна), Кость (Костьович, Костівна).

Як перевірити правильність написання?

Щоб уникнути помилок у документах:

  1. Перевіряйте паспортні дані перед підписанням будь-яких офіційних паперів.
  2. Звіряйтеся з правописом – на сайті "Словники України" можна знайти правильне написання імен.
  3. Оформлюйте заяву на виправлення помилки у разі її виявлення.

Правильне написання імен по батькові є важливим не лише з погляду грамотності, а й для уникнення юридичних проблем. Український правопис встановлює чіткі норми, які варто знати кожному. Будьте уважні до деталей, щоб уникнути неприємних ситуацій у майбутньому!

Раніше "Телеграф" писав про те, що в українській мові є безліч способів привітатись із людиною вранці. Однак говорити "добрий ранок" точно не слід, оскільки це буде помилкою.

Теги:
#Паспорт #Прізвища #Імена #По батькові