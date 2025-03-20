У вашому паспорті можуть бути помилки. Як українською правильно писати ім'я по батькові

Український правопис: як правильно утворювати ім'я по батькові.

Помилки у написанні імен, прізвищ та імен по батькові в офіційних документах можуть призвести до плутанини, юридичних труднощів і навіть необхідності перевидавати документи. Нерідко такі похибки з'являються через незнання норм українського правопису або через недбале оформлення документів.

"Телеграф" розглянув найпоширеніші помилки та правила правильного написання імен по батькові з посиланням на Facebook філологині Ольги Васильєвої.

Чому важливо правильно писати по батькові?

Неправильне написання особистих даних у документах може спричинити серйозні проблеми:

Відмову у видачі закордонного паспорта чи інших офіційних документів.

Складнощі під час банківських операцій.

Виникнення юридичних суперечностей.

Плутанину у реєстраційних та кадрових документах.

Ось чому важливо знати мовні норми й ретельно перевіряти свої документи перед підписанням.

Імена по батькові: правила утворення та поширені помилки

Згідно з чинним правописом, чоловічі імена Ігор та Лазар належать до м’якої групи ІІ відміни, тому у відповідних іменах по батькові необхідно писати м'який знак:

Ігорьович, Ігорівна (а не Ігорович!)

Лазарьович, Лазарівна

Дуже часта помилка "Ігорович", яка з’явилася через тверду вимову при відмінюванні імені Ігор у називному відмінку, однак у непрямих відмінках звук "р" пом’якшується: Ігоря, Ігорю.

Аналогічна ситуація з іменем Юрій. Правильні варіанти: Юрійович, Юріївна, а не Юр’євич.

Також уникайте суфікса -ев- в українських іменах по батькові. Наприклад:

Францович, Францівна (а не Францевич!)

Григорович, Григорівна (виняток!)

Правильні суфікси для імен по батькові

Зверніть увагу на правильні варіанти для деяких імен:

Ілля → Ілліч, Іллівна

→ Ілліч, Іллівна Кузьма → Кузьмович (або Кузьмич), Кузьмівна

→ Кузьмович (або Кузьмич), Кузьмівна Лука → Лукич, Луківна

→ Лукич, Луківна Сава → Савович (або Савич), Савівна

→ Савович (або Савич), Савівна Хома → Хомович (або Хомич), Хомівна

→ Хомович (або Хомич), Хомівна Микола → Миколович (або Миколайович), Миколівна (або Миколаївна)

Якщо у паспорті вашого батька написано "Микола", то ваше по батькові має бути Миколович, Миколівна, а не Миколайович. Те ж саме стосується імен Олекса (Олексович, Олексівна), Ілько (Ількович, Ільківна), Кость (Костьович, Костівна).

Як перевірити правильність написання?

Щоб уникнути помилок у документах:

Перевіряйте паспортні дані перед підписанням будь-яких офіційних паперів. Звіряйтеся з правописом – на сайті "Словники України" можна знайти правильне написання імен. Оформлюйте заяву на виправлення помилки у разі її виявлення.

Правильне написання імен по батькові є важливим не лише з погляду грамотності, а й для уникнення юридичних проблем. Український правопис встановлює чіткі норми, які варто знати кожному. Будьте уважні до деталей, щоб уникнути неприємних ситуацій у майбутньому!

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