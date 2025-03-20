У вашому паспорті можуть бути помилки. Як українською правильно писати ім'я по батькові
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Український правопис: як правильно утворювати ім'я по батькові.
Помилки у написанні імен, прізвищ та імен по батькові в офіційних документах можуть призвести до плутанини, юридичних труднощів і навіть необхідності перевидавати документи. Нерідко такі похибки з'являються через незнання норм українського правопису або через недбале оформлення документів.
"Телеграф" розглянув найпоширеніші помилки та правила правильного написання імен по батькові з посиланням на Facebook філологині Ольги Васильєвої.
Чому важливо правильно писати по батькові?
Неправильне написання особистих даних у документах може спричинити серйозні проблеми:
- Відмову у видачі закордонного паспорта чи інших офіційних документів.
- Складнощі під час банківських операцій.
- Виникнення юридичних суперечностей.
- Плутанину у реєстраційних та кадрових документах.
Ось чому важливо знати мовні норми й ретельно перевіряти свої документи перед підписанням.
Імена по батькові: правила утворення та поширені помилки
Згідно з чинним правописом, чоловічі імена Ігор та Лазар належать до м’якої групи ІІ відміни, тому у відповідних іменах по батькові необхідно писати м'який знак:
- Ігорьович, Ігорівна (а не Ігорович!)
- Лазарьович, Лазарівна
Дуже часта помилка "Ігорович", яка з’явилася через тверду вимову при відмінюванні імені Ігор у називному відмінку, однак у непрямих відмінках звук "р" пом’якшується: Ігоря, Ігорю.
Аналогічна ситуація з іменем Юрій. Правильні варіанти: Юрійович, Юріївна, а не Юр’євич.
Також уникайте суфікса -ев- в українських іменах по батькові. Наприклад:
- Францович, Францівна (а не Францевич!)
- Григорович, Григорівна (виняток!)
Правильні суфікси для імен по батькові
Зверніть увагу на правильні варіанти для деяких імен:
- Ілля → Ілліч, Іллівна
- Кузьма → Кузьмович (або Кузьмич), Кузьмівна
- Лука → Лукич, Луківна
- Сава → Савович (або Савич), Савівна
- Хома → Хомович (або Хомич), Хомівна
- Микола → Миколович (або Миколайович), Миколівна (або Миколаївна)
Якщо у паспорті вашого батька написано "Микола", то ваше по батькові має бути Миколович, Миколівна, а не Миколайович. Те ж саме стосується імен Олекса (Олексович, Олексівна), Ілько (Ількович, Ільківна), Кость (Костьович, Костівна).
Як перевірити правильність написання?
Щоб уникнути помилок у документах:
- Перевіряйте паспортні дані перед підписанням будь-яких офіційних паперів.
- Звіряйтеся з правописом – на сайті "Словники України" можна знайти правильне написання імен.
- Оформлюйте заяву на виправлення помилки у разі її виявлення.
Правильне написання імен по батькові є важливим не лише з погляду грамотності, а й для уникнення юридичних проблем. Український правопис встановлює чіткі норми, які варто знати кожному. Будьте уважні до деталей, щоб уникнути неприємних ситуацій у майбутньому!
Раніше "Телеграф" писав про те, що в українській мові є безліч способів привітатись із людиною вранці. Однак говорити "добрий ранок" точно не слід, оскільки це буде помилкою.