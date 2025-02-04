Не тільки Миколайович. Яке по батькові можуть мати діти Миколи

Є два варіанти

Особливості української мови часто дивують навіть носіїв. Одним з цікавих прикладів є подвійні форми по батькові від імені Микола.

Паралельне існування варіантів "Миколайович" та "Миколович" має історичне підґрунтя. Про це йдеться на інтернет-платформі "Єдині".

Найбільш розповсюдженими формами по батькові сьогодні є "Миколайович" та "Миколаївна". Такі варіанти походять від церковнослов'янської форми імені "Миколай", яку раніше використовували в офіційних документах та літературній мові.

Сучасна українська мова також дозволяє вживати форми "Миколович" та "Миколівна". Ці варіанти утворені безпосередньо від імені "Микола", хоча зустрічаються значно рідше у повсякденному використанні.

В українському законодавстві обидві форми мають однакову юридичну силу. Проте фахівці звертають увагу на важливий момент: у документах необхідно вказувати саме той варіант, який зафіксований у паспорті особи.

Використання різних форм по батькові від імені Микола в офіційних паперах може спричинити певні труднощі. Юристи наголошують, що з правової точки зору "Миколайович" та "Миколович" вважаються різними іменами.

При оформленні документів на дітей батьки мають право обрати будь-який з двох варіантів написання по батькові. Важливо лише зберігати однакове написання в усіх подальших документах.

Мовознавці підкреслюють, що обидві форми відповідають нормам сучасної української мови. Вибір конкретного варіанту залежить від родинної традиції та особистих уподобань.

У діловому листуванні рекомендують заздалегідь уточнювати правильне написання по батькові адресата. Це допоможе уникнути непорозумінь та зайвих виправлень у документації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як правильно українською звертатися до дітей Микити. І це ніякий не Нікітович.