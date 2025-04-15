На запрошення Олени Кондратюк Україну вперше відвідала спікерка Австрії

Австрія, хоч і зберігає військовий нейтралітет, постійно допомагає Україні з гуманітарними питаннями

Спікерка Верхньої палати Парламенту Австрії Андреа Едер-Ґічталер уперше відвідала Україну із офіційним візитом. Разом із заступницею голови Верховної Ради Оленою Кондратюк вони побували у Львові. Політикині провели двосторонню та низку інших робочих зустрічей, відвідали кілька соціальних об'єктів.

"Це важливий і символічний візит солідарності на фоні жахливих ракетних атак російської федерації на Кривий Ріг та Суми, внаслідок яких загинуло і постраждало багато цивільних осіб та дітей", — зазначила Олена Кондратюк.

Олена Кондратюк

За словами Андреї Едер-Ґічталер, у ці важкі для українців дні "наші серця бʼються разом з Україною".

Кондратюк наголосила, що Австрія є важливим українським партнером, адже надає значну гуманітарну підтримку та є членом міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

"Днями Нижня палата австрійського Парламенту схвалила резолюцію щодо викрадених рф українських дітей. Пані Андреа запевнила, що очолювана нею Верхня палата також розгляне подібний документ", — повідомила віцеспікерка.

Андреа Едер-Ґічталер

За її словами, Австрія хоч і нейтральна у військовому відношенні країна, проте не лишається байдужою до важких гуманітарних наслідків російської агресії, з якими стикаються українці.

"Австрія зацікавлена у долученні до ініціатив з будівництва шкільних бомбосховищ для українських дітей. Попри на війну, австрійський бізнес також залишається працювати в Україні та робить значний внесок в нашу економічну стійкість", — акцентувала Олена Кондратюк.

Під час візиту до України

Слід зазначити, що від початку повномасштабної агресії росіян Австрія надала Україні 2,9 млрд євро гуманітарної та фінансової допомоги.