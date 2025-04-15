По приглашению Елены Кондратюк Украину впервые посетила спикер Австрии

Австрия, хоть и сохраняет военный нейтралитет, постоянно помогает Украине с гуманитарными вопросами

Спикер Верхней палаты Парламента Австрии Андреа Эдер-Гичталер впервые посетила Украину с официальным визитом. Вместе с замглавы Верховной Рады Еленой Кондратюк они побывали во Львове. Политики не провели двустороннюю и ряд других рабочих встреч, посетили несколько социальных объектов.

"Это важный и символический визит солидарности на фоне ужасных ракетных атак российской федерации на Кривой Рог и Сумы, в результате которых погибли и пострадали многие гражданские лица и дети", — отметила Елена Кондратюк.

Елена Кондратюк

По словам Андреи Эдер-Гичталер, в эти трудные для украинцев дни "наши сердца сражаются вместе с Украиной".

Кондратюк подчеркнула, что Австрия является важным украинским партнером, поскольку оказывает значительную гуманитарную поддержку и является членом международной коалиции по возвращению украинских детей.

"На днях Нижняя палата австрийского Парламента одобрила резолюцию по похищенным РФ украинских детей. Госпожа Андреа заверила, что возглавляемая ею Верхняя палата также рассмотрит подобный документ", — сообщила вицеспикер.

Андреа Эдер-Гичталер

По ее словам, Австрия хоть и нейтральная в военном отношении страна, однако не остается равнодушной к тяжелым гуманитарным последствиям российской агрессии, с которыми сталкиваются украинцы.

"Австрия заинтересована в приобщении к инициативам по строительству школьных бомбоубежищ для украинских детей. Несмотря на войну, австрийский бизнес также остается работать в Украине и вносит значительный вклад в нашу экономическую устойчивость", — акцентировала Елена Кондратюк.

Во время визита в Украину

Следует отметить, что с начала полномасштабной агрессии россиян Австрия предоставила Украине 2,9 млрд. евро гуманитарной и финансовой помощи.