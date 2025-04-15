Субота чи неділя? Коли можна святити паски на Великдень

Комендантська година внесла свої корективи

У неділю, 20 квітня, православні українці відзначатимуть Великдень, на який традиційно прийнято святити паски та кошик після служби. Проте у багатьох виникає питання: чи можна це зробити у суботу після вечірньої служби.

"Телеграф" вирішив з'ясувати та розповісти, коли ж правильно святити паски. Зауважимо, що обряд освячення включає в себе бризкання освяченою водою кошиків вірян та їх самих.

Коли святити паски: у суботу чи неділю

Зазвичай в суботу ввечері починається велика церковна служба, яка триває аж до 4-5 ранку. І вже після її завершення, коли священник оголошує "Христос Воскрес!", починається обряд освячення пасок. Він триває по кілька годин, адже не усі люди приходять в церкву безпосередньо на службу. Є й ті, хто приходять, аби просто освятити паски.

Проте наразі в більшості областей України діє комендантська година, тому вечірня служба не триває до самого ранку. Зараз на Великдень фактично проводять дві служби — вечірню та ранкову. Враховуючи це з'явився цікавий нюанс, адже тепер у вечір суботи можна освятити паски.

Навіть самі служителі церкви наголошують на тому, що приходьте в суботу чи неділю, коли зручніше. Ба більше, якщо раніше на Великдень паски святили ще до світанку, то зараз через комендантську годину набагато пізніше. Адже ранкова служба триває кілька годин і після неї, десь з 8 ранку, починають обряд освячення пасок.

Але, зауважимо, що освячену паску не можна їсти раніше Воскресіння Господнього, тобто неділі Великодня. Виходить, що паски можна святити і в неділю, і в суботу, а от розговлятись з родиною — лише в неділю.

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