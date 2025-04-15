Обов'язково паска і крашанки: що треба покласти до великодньої корзини

Які продукти не можна освячувати на Великдень

Вже незабаром настане світле свято — Воскресіння Христове. Тому саме час готувати особливий символ свята — великодній кошик. Це не тільки набір страв, а й сакральна традиція, що об'єднує родини, друзів та продовжує традиції. Кожен продукт, який повинен бути у кошику для освячення — особливий і має своє значення. А що не можна класти до великоднього кошика, ми розповідали раніше.

Великодній кошик несе глибоку символіку та нагадує про перемогу життя над смертю. Що треба освячувати на Великдень, розповідає "Телеграф".

Що треба класти у великодній кошик

Паска. Це головна страва великоднього столу. Вона символізує тіла Христа. Вона може бути приготованої власноруч, або купленою з повагою до традиції. Паску треба ставити в центр кошика і вона повинна бути вищою за все інше. Її прикрашають цукровою глазур’ю, посипкою, іноді — витвореним хрестом або написом "ХВ".

Писанки, крашанки. Це символ життя та воскресіння. Крашанки — однотонно пофарбовані яйця, а писанки — розписані вручну. Кожен візерунок і колір мають своє сакральне значення.

Сіль. Це символ очищення і захисту. Вона вважається елементом, який охороняє від зла і символізує вічність і достаток. Її кладуть у маленьку сільничку або мішечок.

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Масло і сир. Це символи лагідності, доброти і чистоти, жертовності. Масло кладуть у глиняну миску або загортають у пергамент. У деяких регіонах освячують домашній сир або сирну паску.

М'ясо. Це символ святкового звільнення. Після Великого посту нарешті можна їсти м'ясо. У великодній кошик традиційно кладуть ковбасу, шинку чи буженину, а іноді навіть сало. Важливо, щоб продукти були готові до вживання — сире м'ясо не можна освячувати.

Хрін. Це символ сили духу і страждання Христа. ЦЕ маленька згадка про гіркоту хресної дороги та мужності, завдяки якій Господь переміг смерть.

Свічка. Це символ світла Воскресіння. Її ставлять у центрі кошика і запалюють під час освячення. Найчастіше її вставляють у паску.

Як прикрасити великодній кошик

У сучасному світі можна помітити різні прикрашання кошиків, але завжди є традиційні елементи. Традиційне оздоблення — це вишитий рушник або серветка — використовується для вистилання дна кошика або накриття зверху; зелень — гілочки самшиту, барвінку, мирти або верби; свічка — як декор та духовне наповнення; квіткові елементи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як оригінально прикрасити паску, три незвичайні способи. Ми зібрали для вас найкрасивіші способи.