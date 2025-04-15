Суббота или воскресенье? Когда можно святить куличи на Пасху

Комендантский час внес свои коррективы

В воскресенье, 20 апреля, православные украинцы будут отмечать Пасху, на которую традиционно принято святить пасхи и корзинку после службы. Однако у многих возникает вопрос: можно ли это сделать в субботу после вечерней службы.

"Телеграф" решил выяснить и рассказать, когда правильно святить пасхи. Заметим, что обряд освящения включает в себя брызгание освященной водой на корзинки верующих и их самих.

Когда святить куличи: в субботу или воскресенье

Обычно в субботу вечером начинается большая церковная служба, которая длится до 4-5 утра. И уже после ее завершения, когда священник объявляет "Христос Воскрес!", начинается обряд освящения куличей. Он длится несколько часов, ведь не все люди приходят в церковь непосредственно на службу. Есть и те, кто приходят, чтобы просто освятить куличи.

Однако в большинстве областей Украины действует комендантский час, поэтому вечерняя служба не длится до самого утра. Сейчас на Пасху фактически проводят две службы – вечернюю и утреннюю. Учитывая это, появился интересный нюанс, ведь теперь в вечер субботы можно освятить куличи.

Даже сами служители церкви отмечают то, что приходите в субботу или воскресенье, когда удобнее. Более того, если раньше на Пасху куличи святили еще до рассвета, то сейчас из-за комендантского часа намного позже. Ведь утренняя служба длится несколько часов и после нее, где-то с 8 утра, начинают обряд освящения куличей.

Но, заметим, что освященную пасху нельзя есть раньше Воскресения Господня, то есть воскресенья Пасхи. Выходит, что пасхи можно святить и в воскресенье, и в субботу, а вот разговляться с семьей — только в воскресенье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро найти ближайшую к вам церковь ПЦУ, чтобы освятить корзину на Пасху.