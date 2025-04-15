Великдень 2025: дата святкування у католиків і традиції

Залишилось кілька днів до великого релігійного свята

Одним з найбільших свят у році для вірян є Великдень, тобто, Воскресіння Христове. У цей день християни обов'язково відвідують церковні літургії та проводять час у родинному колі. Також вони частуються пасочками, ковбасою та сиром, які попередньо освячують у кошиках.

"Телеграф" розкаже, які головні традиції свята, і коли католики святкують Великдень у 2025 році.

Традиції Великодня

До великого релігійного свята віряни ретельно готуються: фарбують яйця у різні кольори, випікають та прикрашають паски, оздоблюють оселі та кошики, садять квіти на могилах рідних. У ніч на неділю або рано-вранці у храмах відбуваються традиційні святкові літургії. Вони завершуються освяченням кошиків з пасками, м'ясними продуктами, сиром, яйцями та хріном.

Освячення пасок у храмах, фото Getty Images

Після служби віряни вітають одне одного зі словами: "Христос Воскрес!" – "Воістину Воскрес!". Тоді християни збираються родинами та святкують Великдень. Вони їдять паски, ковбасу, яйця, сир та інші, вже непісні страви.

В деяких областях України християни йдуть на цвинтар, аби розділити свято з покійними родичами. Традиція називається Проводи або Гробки. Водночас на Великдень священники освячують могили. Тоді як в інших областях такої традиції дотримуються, але через тиждень після Великодня. Поминальні заходи тривають 27-29 квітня або й пізніше.

Коли Великдень 2025 у католиків

Православні християни та греко-католики послуговуються двома календарями — юліанським і григоріанським. Оскільки обчислення за ними відбувається по-різному, тому й свято відбувається не в один день.

Однак у 2025 році обчислення дати Великодня вийшло однаковим як у православних, так і католиків. Весняне рівнодення цьогоріч припало на 20 березня, а перший повний місяць після нього з'явився 13 квітня. Наступна неділя після появи повного місяця і є датою Великодня. Отже, у 2025 році католики, як і православні, відзначатимуть Великдень у неділю, 20 квітня.

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