Кулеба пояснив, коли почнеться відлік "перших 30 днів" після завершення війни

Уряд має план дій для деокупованих територій після закінчення війни

План дій на перші 30, 60 і 90 днів після завершення війни в Україні вже готовий, однак його реалізація розпочнеться не з моменту формального підписання будь-яких мирних документів, а з настання реальної безпеки для громадян. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час Першого Міжнародного форуму згуртованості "Творимо майбутнє", передають журналісти "Телеграфу".

За словами Кулеби, безпека людей, які знаходяться безпосередньо на лінії вогню, а також мешканців прифронтових і деокупованих територій — це ключова умова, від якої залежить старт повноцінного відновлення країни.

"Точка відліку — це не лише формальне підписання документів. Ключовий фактор — це безпека. Лише після того, як ситуація стане безпечною, ми зможемо запускати плани на перші 30, 60, 90 днів", — сказав Кулеба.

Він наголосив, що до цього моменту будь-яке інше планування залишається умовним, є багато варіантів як все може розвиватися і говорити тут ні про що.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України також нагадав, що Україна вже має відповідний досвід — пройшла деокупацію територій, організовувала контрнаступи у 2022–2023 роках і чітко розуміє, що потрібно робити як у воєнний період, так і на етапі стабілізації.

Окремо міністр звернув увагу на масштаби руйнувань та окупації.

"Сьогодні 19% нашої території перебуває під окупацією. Сотні тисяч об’єктів пошкоджено або знищено. Мільйони українців були змушені залишити свої домівки. Але попри це відбудова триває, економіка працює, громади залишаються стійкими", — підкреслив він.

За словами Кулеби, найбільше випробування нині — для громад, розташованих поблизу лінії фронту. Саме для них уряд ухвалив рішення про системну фінансову підтримку.

"Минулого тижня було виділено 1,5 мільярда гривень і учора ще додатково 1,8 мільярда гривень. В середньому близько 10 мільйонів гривень на кожну громаду. Це кошти цільові — на укриття, спецтехніку, відновлення критичної інфраструктури, усе найнеобхідніше для збереження життя", — повідомив міністр.

Кулеба також підкреслив важливість згуртованості та взаємодії як всередині країни, так і з міжнародними партнерами. Він нагадав, що сьогодні діє державна програма "Пліч-о-пліч", яка вже об’єднала 450 громад з різних регіонів України.

"Місцеве самоврядування — ключовий елемент державної стійкості. Саме тому ми продовжуємо реформу децентралізації і створюємо механізм прямої взаємодії між громадами. Вони працюють разом, відновлюють соціальні об’єкти, організовують культурні події, допомагають один одному на постійній основі", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Кремлі заявили про неможливість завершення війни. Які нові вимоги Путіна до України.