Кулеба объяснил, когда начнется отсчет "первых 30 дней" после завершения войны

У правительства есть план действий для деоккупированных территорий после окончания войны

План действий на первые 30, 60 и 90 дней после завершения войны в Украине уже готов, однако его реализация начнется не с момента формального подписания любых мирных документов, а с наступлением реальной безопасности для граждан. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время Первого Международного форума сплоченности "Творим будущее", передают журналисты "Телеграфа".

По словам Кулебы, безопасность людей, находящихся непосредственно на линии огня, а также жителей прифронтовых и деоккупированных территорий – это ключевое условие, от которого зависит старт полноценного восстановления страны.

"Точка отсчета — это не только формальное подписание документов. Ключевой фактор — это безопасность. Только после того, как ситуация станет безопасной, мы сможем запускать планы на первые 30, 60, 90 дней", — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что к этому моменту любое другое планирование остается условным, есть много вариантов, как все может развиваться и говорить здесь не о чем.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины также напомнил, что у Украины уже есть соответствующий опыт — прошла деоккупация территорий, организовывала контрнаступления в 2022–2023 годах и четко понимает, что нужно делать как в военный период, так и на этапе стабилизации.

Отдельно Министр обратил внимание на масштабы разрушений и оккупации.

"Сегодня 19% нашей территории находится под оккупацией. Сотни тысяч объектов повреждены или уничтожены. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Но, несмотря на это, восстановление продолжается, экономика работает, общины остаются устойчивыми", — подчеркнул он.

По словам Кулебы, наибольшее испытание сейчас — для общин, расположенных вблизи линии фронта. Именно для них правительство приняло решение о системной финансовой поддержке.

"На прошлой неделе было выделено 1,5 миллиарда гривен и вчера еще дополнительно 1,8 миллиарда гривен. В среднем около 10 миллионов гривен на каждое общество. Это средства целевые — на укрытие, спецтехнику, восстановление критической инфраструктуры, все необходимое для сохранения жизни", — сообщил министр.

Кулеба также подчеркнул важность сплоченности и взаимодействия как внутри страны, так и с международными партнерами. Он напомнил, что сегодня действует государственная программа "Бок о бок", которая уже объединила 450 общин из разных регионов Украины.

"Местное самоуправление — ключевой элемент государственной устойчивости. Именно поэтому мы продолжаем реформу децентрализации и создаем механизм прямого взаимодействия между общинами. Они работают вместе, восстанавливают социальные объекты, организуют культурные события, помогают друг другу на постоянной основе", — подытожил он.

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