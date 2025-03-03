У Кремлі заявили про неможливість завершення війни: почитайте про нові вимоги Путіна до України

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відсутність бажання Києва йти на переговори є головною перешкодою для завершення війни. Разом з тим, він підтвердив, що Росія буде продовжувати бойові дії задля "досягнення власних цілей".

Таку позицію він висловив у коментарі для російських ЗМІ. На прохання журналістів Пєсков оцінював напружену зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа у Білому домі.

"Слова Зеленського у Білому домі ще раз довели правоту Путіна в тому, що відкритість Москви до врегулювання впирається в небажання Києва", – заявив Пєсков.

Він також зазначив, що на Заході формуються різні підходи до війни, де одна частина політиків нібито підтримує продовження бойових дій, а інша схиляється до переговорів.

Крім того, Пєсков заявив, що збільшення фінансування України з боку Європи "не пов’язане з мирним планом", а навпаки, направлене на підтримку подальших бойових дій.

"Росія продовжує діалог з США щодо нормалізації відносин", – заявив прессекретар російського лідера. Разом з тим, він підтвердив, що жодних контактів між Путіним та Трампом, які б не були оприлюднені, не відбувалося.

Також у Кремлі визнали, що припиняти так звану "військову операцію", тобто війну в Україні не планують, оскільки хочуть "досягти своїх цілей".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що зустріч Трампа з Путіним готується в прискореному темпі. Паралельно з цим ведеться підготовка до другого раунду переговорів, які розпочалися минулого місяця в Ер-Ріяді.