Росія піде на поступки? США анонсували нові переговори щодо завершення війни в Україні

США готуються обговорювати поступки Росії

США та Росія проведуть переговори щодо можливих поступок з боку Москви для завершення війни в Україні. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, пояснюючи, чому Вашингтон проголосував проти резолюції ООН із засудженням російської агресії.

За його словами, американська сторона прагне уникати кроків, які можуть зашкодити мирному процесу. Про це йдеться у матеріалі видання Breitbart.

Американська та російська делегації вже зустрічалися в Саудівській Аравії, де обговорювали готовність Москви до завершення війни. Рубіо підтвердив, що росіяни висловили зацікавленість у припиненні конфлікту за певних умов.

"Наступним кроком є зустріч з ними знову, з правильними людьми в кімнаті, і почати окреслювати, що потрібно для того, щоб Росія зупинила війну", — заявив держсекретар США.

Нагадаємо, замість підтримки широкої резолюції ООН проти Росії, адміністрація Трампа просунула вужчу резолюцію в Раді Безпеки, яка закликає до припинення бойових дій. Рубіо наголосив, що президент Трамп вважає, що "загинуло надто багато людей" і прагне якнайшвидше завершити конфлікт.

Раніше "Телеграф" писав, коли Росія продовжить переговори із США щодо війни в Україні. На першій зустрічі представників Європи та України не було.