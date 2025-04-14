Запоріжжя атакував FPV-дрон? Чи можна убезпечити від них місто

FPV-дрони — це ті виклики, з якими Україна зіштовхуватиметься все більше під час війни і навіть після

Російські військові могли вперше атакувати Запоріжжя FPV-дронами. Захист міста від них можливий, навіть зараз, але він має бути комплексним із застосуванням і тактичних і стратегічних рішень.

Про це сказав український авіаційний експерт, колишній офіцер Повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. За його словами, це ті виклики, з якими ми стикатимемося все більше. І не лише під час війни, а й після.

"Поки що не розкривають статистику застосування FPV дронів у тилових містах, але вона є", — говорить Храпчинський.

Щоб убезпечитись від цих дронів, необхідно будувати ешелоновану систему протидії з РЕР.

"Що до ворога то він шукає дешеві засоби тому буде і далі намагатися збільшити радіус дії та можливості що до корисного навантаження. З нашого боку треба будувати ешелоновану систему протидії з засобами РЕР (радіоелектронна розвідка, — Ред.), звукової візуальної та класичної (РЛС) детекції", — підкреслив експерт.

Він додав, що вже зараз деякі з цих елементів слід планувати з урахуванням майбутніх повоєнних загроз.

"Тобто захист можливий, навіть зараз, але він має бути комплексним із застосуванням і тактичних і стратегічних рішень", — пояснює співрозмовник видання.

Атака FPV-дронами по Запоріжжю

Вранці 14 квітня пресслужба ДСНС Запорізької області повідомила про те, що внаслідок обстрілів FPV-дронами сталося дві пожежі у Запоріжжі та селищі Степногірськ. Інших деталей щодо атаки на Запоріжжі не розголошувалося. Однак згодом рятувальники прибрали згадку про FPV-дрони. При цьому в мережі вже почали обговорювати цю інформацію, пише РБК-Україна.

Інформація про атаку FPV-дронами. Скріншот РБК-Україна

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні вперше публічно показали дрон, який збиває російські "шахеди". Він уже активно використовується для протидії ворожим безпілотникам, є перші результати.