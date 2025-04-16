У Польщі викрили банду сутенерів: серед затриманих 15 українців

Зловмисники "накачували" наркотиками завербованих жінок

Співробітники Центрального слідчого управління поліції Польщі (CBŚP) викрили діяльність великого злочинного угруповання, яке займалося організацією проституції. У результаті спецоперацій у різних містах країни було затримано 18 осіб, з яких 15 — громадяни України.

Про це повідомляє видання "InPoland". За даними слідства, банда діяла щонайменше з квітня 2023 року в чотирьох найбільших польських містах: Варшаві, Кракові, Вроцлаві та Познані.

Члени угруповання вербували жінок, переважно українок у складних життєвих обставинах, змушуючи їх надавати сексуальні послуги.

За інформацією слідчих, за одну з жінок посереднику заплатили 50 тисяч злотих. Лише за кілька місяців її "роботи" прибуток склав понад 120 тисяч злотих. Загальний заробіток злочинної мережі, за оцінками поліції, сягнув щонайменше мільйона злотих.

До функціонування угруповання були залучені вербувальники, фотографи, адміністратори інтернет-оголошень, організатори зустрічей з клієнтами, а також водії, які перевозили жінок до місць "надання послуг". За словами слідчих, жінкам, яких експлуатували, регулярно давали кокаїн.

Першу хвилю затримань провели у травні 2024 року – тоді арештували 12 осіб: 10 українців і 2 поляків. Трьом з них вже висунуто обвинувачення у створенні та керівництві організованою злочинною групою. У березні 2025 року у Вроцлаві затримали ще шістьох фігурантів справи – п’ятьох громадян України та одного поляка.

Наразі всі підозрювані перебувають під слідством. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що поліція у Польщі викрила групу шахраїв, які під виглядом банківських працівників видурили в пенсіонерки гроші. Молодих зловмисників — громадян України затримали у Варшаві.