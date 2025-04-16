В Польше разоблачили банду сутенеров: среди задержанных 15 украинцев

Злоумышленники "накачивали" наркотиками завербованных женщин

Сотрудники Центрального следственного управления полиции Польши (CBŚP) разоблачили деятельность крупной преступной группировки, которая занималася организацией проституции. В результате спецопераций в разных городах страны были задержаны 18 человек, из которых 15 — граждане Украины.

Об этом сообщает издание "InPoland". По данным следствия, банда действовала, по меньшей мере, с апреля 2023 года в четырех крупнейших польских городах: Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Познани.

Члены группировки вербовали женщин, преимущественно украинок в сложных жизненных обстоятельствах, заставляя их оказывать сексуальные услуги.

По информации следователей, за одну из женщин посреднику заплатили 50 тысяч злотых. Только за несколько месяцев ее "работы" прибыль составила более 120 тысяч злотых. Общий заработок преступной сети, по оценкам полиции, составил не менее миллиона злотых.

К функционированию группировки были привлечены вербовщики, фотографы, администраторы интернет-объявлений, организаторы встреч с клиентами, а также водители, которые перевозили женщин в места "оказания услуг". По словам следователей, женщинам, которых эксплуатировали, регулярно давали кокаин.

Первую волну задержаний провели в мае 2024 года – тогда арестовали 12 человек: 10 украинцев и 2 поляка. Трем из них уже предъявлено обвинение в создании и руководстве организованной преступной группой. В марте 2025 года во Вроцлаве задержали еще шесть фигурантов дела — пять граждан Украины и одного поляка.

Пока все подозреваемые находятся под следствием. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что полиция в Польше разоблачила группу мошенников, которые под видом банковских работников выманили у пенсионерки деньги. Молодых злоумышленников – граждан Украины задержали в Варшаве.