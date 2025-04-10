Шахраї з України гастролюють у Польщі: поліція затримала трьох чоловіків за обман пенсіонерки

Поліція перевіряє можливу участь українців в інших подібних випадках у Польщі

Поліція Ополе спільно з колегами з Понятова викрила групу шахраїв, які під виглядом банківських працівників видурили в 66-річної жінки 20 тисяч злотих. Зловмисників — громадян України віком 19, 20 і 23 роки — затримали у Варшаві.

Як повідомила Воєводська поліція в Любліні, афера відбулася через телефонний дзвінок: один зі зловмисників представився працівником банку та повідомив, що рахунок жінки нібито "зламано".

Він переконав її зняти кошти й внести їх у банкомат нібито для "захисту". Жінка виконала всі інструкції, а наступного дня зрозуміла, що її ошукали — 66-річна потерпіла звернулася до правоохоронців.

Згідно з матеріалами розслідування, причетними до злочину виявилося троє громадян України, яких затримали 7 квітня у Варшаві.

Місце затримання на карті

Справу досі розслідують — слідчі перевіряють можливу участь українців в інших подібних випадках по всій Польщі.

Усім фігурантам висунуто обвинувачення в шахрайстві, суд обрав їм запобіжний захід — арешт на 3 місяці.

"Відповідно до Кримінального кодексу, за цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", — додали в поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Польщі затримали чотирьох українців. За версією слідства, чоловіки перевозили тварин у жахливих умовах, за що можуть бути покарані позбавленням волі до 5 років.