Росія може влаштувати біду українцям на Великдень: 5 правил, які вас врятують

СБУ попереджає про загрози під час Великодня

Напередодні Великодніх свят Служба безпеки України (СБУ) закликає громадян бути максимально пильними та обережними. За даними спецслужби, ворог може використати святкові дні для проведення провокацій та терористичних актів.

Особливу небезпеку становлять місця масового скупчення людей, які можуть стати мішенню для російських агентів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ регулярно викриває спроби росіян розхитати ситуацію всередині України. Вороги не лише готують теракти, але й намагаються створювати конфлікти між різними релігійними громадами.

Щоб захистити себе під час святкування Великодня, українцям радять:

не ходити на багатолюдні заходи;

не вестися на провокації;

чітко дотримуватися комендантської години у своєму регіоні;

обов'язково ховатися в укриття під час повітряної тривоги;

повідомляти про підозрілих людей та предмети.

"Ворог цілиться переважно туди, де збирається багато людей – чи то в центрі міста, чи у дворах житлових будинків", – наголошують у СБУ.

Якщо ви помітили щось підозріле або вас намагаються завербувати для організації підпалів, мінування чи теракту, негайно повідомте про це правоохоронців. Для цього працює гаряча лінія 0-800-501-482, електронна пошта callcenter@ssu.gov.ua або чат-бот "Спали ФСБешника" у Телеграмі.

СБУ гарантує повну конфіденційність інформації та закликає всіх українців святкувати Великдень, дотримуючись правил безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, в Україні на Великдень поліція проводитиме перевірки. У вихідні діятиме комендантська година.