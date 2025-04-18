Россия может устроить беду украинцам на Пасху: 5 правил, которые вас спасут

СБУ предупреждает об угрозах во время Пасхи

В преддверии Пасхальных праздников Служба безопасности Украины (СБУ) призывает граждан быть максимально бдительными и осторожными. По данным спецслужбы, враг может использовать праздничные дни для проведения провокаций и террористических актов.

Особую опасность представляют места массового скопления людей, которые могут стать мишенью для российских агентов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ регулярно разоблачает попытки россиян расшатать ситуацию внутри Украины. Враги не только готовят теракты, но и пытаются создавать конфликты между разными религиозными общинами.

Чтобы защитить себя во время празднования Пасхи, украинцам советуют:

не ходить на многолюдные мероприятия;

не вестись на провокации;

четко соблюдать комендантские часы в своем регионе;

обязательно прятаться в укрытие во время воздушной тревоги;

сообщать о подозрительных людях и предметах.

"Враг целится преимущественно туда, где собирается много людей — будь то в центре города или во дворах жилых домов", — подчеркивают в СБУ.

Если вы заметили что-нибудь подозрительное или вас пытаются завербовать для организации поджогов, минирования или теракта, немедленно сообщите об этом правоохранителям. Для этого работает горячая линия 0-800-501-482, электронная почта callcenter@ssu.gov.ua или чат-бот "Спали ФСБешника" в Телеграмме.

СБУ гарантирует полную конфиденциальность информации и призывает всех украинцев праздновать Пасху, соблюдая правила безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине на Пасху полиция будет проводить проверки. В выходные будет действовать комендантский час.