Оновлення у "Резерв+": у застосунку з'явилася важлива функція

Вона дасть можливість своєчасно дізнатися про оголошення у розшук

У Міністерстві оборони оголосили про нову версію застосунку "Резерв +", в якому раніше була можливість оновити свої військово-облікові дані та уточнити місце проживання. У програмі з'явилася ще одна важлива функція.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook. За її словами, "Резерв+" оновили до версії 1.6.0.

Тепер військовозобов’язані українці зможуть простіше та швидше дізнатися про те, чи потрапили вони у розшук. Вочевидь, йдеться не про кримінальний розшук, а розшук ТЦК.

"Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього. Щоб ви не дізнались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні", – написала Черногоренко.

Також вона наголосила, що "це про повагу до людей, прозорість дій держави" та анонсувала "ще пару фічей" поки що без подробиць.

Раніше "Телеграф" писав, як згенерувати військово-обліковий документ у "Резерв+". Завантажити застосунок можна на будь-який смартфон.

Також ми пояснювали, чому у військовослужбовців може з'явитися статус "не військовозобов'язаний" або "знято з обліку" у застосунку "Резерв+".