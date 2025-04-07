У "Резерв+" висвітилося "потребує уточнення": що це значить і чому не можна ігнорувати

Є чотири причини, за яких може з'явитися така позначка

Статус "потребує уточнення" з’явитися у застосунку "Резерв+". Він вказує на те, що у реєстрі "Оберіг" або відсутні, або некоректно внесені дані про військовозобов’язаного.

Детальніше про це розповіли фахівці юридичної компанії "INSEININ". За їхніми словами, така позначка у застосунку значить, що фактично, громадянин вважається не внесеним до бази військовозобов’язаних, а його правовий статус — невизначений.

Основні причини появи статусу:

чоловік не стоїть на обліку або був з нього знятий;

громадянин не став на облік вчасно;

помилки або недбалість працівників ТЦК;

ліквідація ТЦК, у якому особа перебувала на обліку.

Які можуть бути наслідки

Відсутність військово-облікових даних у реєстрі може мати наслідки, а саме:

неможливість отримати відстрочку від мобілізації або бронювання;

відмова у навчанні, працевлаштуванні чи виїзді за кордон;

ризик затримання під час перевірки документів поліцією або працівниками ТЦК.

Що робити у такому випадку

Юристи радять не зволікати та звернутися до найближчого ТЦК для уточнення та оновлення даних. Процедура зазвичай передбачає:

Уточнення особистих та військово-облікових даних.

Присвоєння військової спеціальності.

Видачу оновленого військово-облікового документа.

У разі потреби — проходження ВЛК для встановлення придатності.

Дані автоматично реєструються у "Оберіг", після чого в "Резерв+" зникає позначка "потребує уточнення", а користувач зможе створити електронний військовий квиток, додали правознавці.

Нагадаємо, "Резерв+" — це офіційний цифровий сервіс, у якому не лише можна користуватися електронним документом, а й перевіряти власний статус у реєстрі. Також сервіс дозволяє подати запит на відстрочку або згенерувати електронне направлення на ВЛК. Тому так важлива наявність актуальних даних у системі.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вас оштрафувати за старий військовий квиток. Є сім підстав для оновлення документа.