Чому у військового в "Резерв+" пише "не військовозобов'язаний"

Юристи пояснили, чи має так бути

У військовослужбовців може з'явитися статус "не військовозобов'язаний" або "знято з обліку" у застосунку "Резерв+". Це породжує міфи про нібито незаконну мобілізацію або підстави для негайного звільнення зі служби.

Проте, як зазначають юристи компанії "Inseinin", така інформація — не є помилкою і має законне пояснення. Відповідно до статті 37 Закону України "Про військовий обовʼязок та військову службу", усі військовозобов’язані, які вже призвані на службу, автоматично знімаються з військового обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Що це означає на практиці

Після мобілізації та видання відповідного наказу начальником ТЦК громадянин перестає обліковуватись як військовозобов’язаний. Протягом усього часу служби він не перебуває на обліку в районному ТЦК — це нормальна та передбачена законом процедура.

Чому в "Резерв+" пише "не військовозобов’язаний"

Як пояснюють юристи, "Резерв+" синхронізується з реєстрами ТЦК. Після мобілізації військовий виключається з цього обліку, тож застосунок і фіксує відповідний статус. Це не означає незаконність служби, а лише вказує на те, що облікові функції тепер покладено на інші структури.

Приклад з "Резерв+"

Який застосунок використовувати військовослужбовцям

Для мобілізованих та контрактників передбачений окремий державний застосунок — "Армія+", а не Резерв+. Саме в ньому доступна актуальна інформація про статус, службу, нарахування тощо.

Що відбувається після звільнення зі служби

Після звільнення військовослужбовці зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК і стати на облік повторно. Тільки тоді вони знову набувають статусу військовозобов’язаних.

Фахівці підкреслюють, що інформація у застосунку "Резерв+" про статус "не військовозобов’язаний" не є підставою для оскарження мобілізації або вимоги про звільнення зі служби. Це нормальна юридична процедура, яка підтверджує, що особа вже проходить військову службу, а отже — не має знаходитись на обліку в ТЦК під час цього періоду.

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