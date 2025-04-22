Обновление в "Резерв+": в приложении появилась важная функция

Она позволит своевременно узнать об объявлении в розыск

В Министерстве обороны объявили о новой версии приложения "Резерв+", в котором ранее была возможность обновить свои военно-учетные данные и уточнить место жительства. В программе появилась еще одна немаловажная функция.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook. По ее словам, "Резерв+" обновили до версии 1.6.0.

Теперь военнообязанные украинцы смогут проще и быстрее узнать, попали ли они в розыск. Очевидно, речь идет не об уголовном розыске, а о розыске ТЦК.

"Резерв+ будет отправлять push-уведомление, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали свой статус неожиданно на блокпосте или на границе", — написала Черногоренко.

Также она подчеркнула, что "это об уважении к людям, прозрачности действий государства" и анонсировала "еще пару фичей" пока без подробностей.

Ранее "Телеграф" писал, как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+". Загрузить приложение можно на любой смартфон.

Также мы объясняли, почему у военнослужащих может появиться статус "не военнообязанный" или "снят с учета" в приложении "Резерв+".