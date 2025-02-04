Військовий квиток за декілька хвилин: як згенерувати документ у "Резерв+"

Завантажити застосунок можна на будь-який смартфон

В Україні впроваджуються цифрові рішення для військовозобов’язаних. Тепер отримати копію військово-облікового документа стало набагато простіше.

Електронний військовий квиток можна згенерувати у мобільному застосунку "Резерв+", і він має таку саму юридичну силу, як паперовий варіант. "Телеграф" розповідає, як швидко отримати документ онлайн через мобільний застосунок.

Для початку застосунок потрібно завантажити для iOS застосунок доступний в App Store, для Android — у Google Play.

Після встановлення необхідно авторизуватись через BankID.

Потім потрібно підтвердити або уточнити особисті дані:

номер телефону,

адресу проживання,

e-mail.

На наступному екрані можна перевірити дані, після чого налаштувати вхід до застосунку.

Встановіть пароль або налаштуйте FaceID чи відбиток пальця для зручного й безпечного доступу до застосунку.

Застосунок синхронізується з Реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг". Після авторизації ви отримаєте доступ до:

ПІБ, дати народження, ІПН;

інформації про бронювання чи відстрочку (за наявності);

результатів проходження медкомісії та придатності/непридатності до служби;

військово-облікової спеціальності та інших важливих даних.

Заміна ТЦК у смартфоні

"Резерв+" дозволяє:

оновлювати дані без візиту до ТЦК;

створювати електронні копії військових документів;

переглядати статус і терміни мобілізації або відстрочки.

Також певні категорії громадян можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок. Йдеться про людей з інвалідністю, студентів й аспірантів, багатодітних батьків.

Нагадуємо, що нещодавно у "Резерв+" з'явилися електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Ця функція дає змогу отримати направлення без особистого візиту до ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" писав, що Міноборони готує масштабні зміни щодо ТЦК та ВЛК. Планують прибрати необхідність приходити саме до того територіального центру комплектування, де людина стоїть на обліку.