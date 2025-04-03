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Позначка в "Резерв+" про порушення: як її прибрати

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Військовий облік Новина оновлена 03 квітня 2025, 09:59
Військовий облік. Фото Колаж "Телеграфу"

Юристи пояснили, яку заяву та куди подавати

Не уточнили свої військово-облікові дані понад 6 мільйонів військовозобов’язаних минулого року. Відповідно, у мобільному застосунку "Резерв+" багато чоловіків побачили позначку про порушення правил військового обліку, що фактично означає адміністративний розшук.

Про це детальніше розповіли юристи компанії "Inseinin". За словами фахівців, найпоширенішими причинами розшуку є:

  • неявка за повісткою;
  • несвоєчасне уточнення військово-облікових даних;
  • неперебування на військовому обліку;
  • ігнорування направлення на ВЛК;
  • неповідомлення про зміну персональних даних.

Як знятися з розшуку

Як зазначають юристи, розшук скасовується після закриття справи про адміністративне правопорушення або сплати штрафу. Процедура включає такі етапи:

  • Оголошення в розшук.
  • Складання протоколу про адміністративне порушення.
  • Розгляд справи та винесення постанови про штраф.
  • Сплата штрафу.
  • Зняття з розшуку після підтвердження оплати.

Новий механізм сплати штрафу дистанційно

Законопроєкт №12093 передбачає можливість дистанційного розгляду адміністративної справи без присутності військовозобов'язаного. Якщо людина визнає порушення та погоджується на штраф, вона може подати заяву:

  • поштою до ТЦК за місцем перебування на обліку;
  • через мобільний застосунок "Резерв+".

Після отримання заяви начальник ТЦК протягом трьох днів виносить постанову про штраф у мінімальному розмірі 17 000 грн. Однак, якщо штраф сплатити протягом 10 днів, надається знижка 50% (сума зменшується до 8 500 грн).

Після оплати військовозобов'язаний повинен передати квитанцію до ТЦК, після чого його знімають з розшуку, а відповідна позначка зникає з "Резерв+".

Раніше "Телеграф" писав, як перевірити, чи перебуваєте ви у розшуку ТЦК. Є чотири підстави, за якими вас можуть розшукувати.

Теги:
#Розшук #Мобілізація #ТЦК #Резерв+