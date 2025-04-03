Позначка в "Резерв+" про порушення: як її прибрати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Юристи пояснили, яку заяву та куди подавати
Не уточнили свої військово-облікові дані понад 6 мільйонів військовозобов’язаних минулого року. Відповідно, у мобільному застосунку "Резерв+" багато чоловіків побачили позначку про порушення правил військового обліку, що фактично означає адміністративний розшук.
Про це детальніше розповіли юристи компанії "Inseinin". За словами фахівців, найпоширенішими причинами розшуку є:
- неявка за повісткою;
- несвоєчасне уточнення військово-облікових даних;
- неперебування на військовому обліку;
- ігнорування направлення на ВЛК;
- неповідомлення про зміну персональних даних.
Як знятися з розшуку
Як зазначають юристи, розшук скасовується після закриття справи про адміністративне правопорушення або сплати штрафу. Процедура включає такі етапи:
- Оголошення в розшук.
- Складання протоколу про адміністративне порушення.
- Розгляд справи та винесення постанови про штраф.
- Сплата штрафу.
- Зняття з розшуку після підтвердження оплати.
Новий механізм сплати штрафу дистанційно
Законопроєкт №12093 передбачає можливість дистанційного розгляду адміністративної справи без присутності військовозобов'язаного. Якщо людина визнає порушення та погоджується на штраф, вона може подати заяву:
- поштою до ТЦК за місцем перебування на обліку;
- через мобільний застосунок "Резерв+".
Після отримання заяви начальник ТЦК протягом трьох днів виносить постанову про штраф у мінімальному розмірі 17 000 грн. Однак, якщо штраф сплатити протягом 10 днів, надається знижка 50% (сума зменшується до 8 500 грн).
Після оплати військовозобов'язаний повинен передати квитанцію до ТЦК, після чого його знімають з розшуку, а відповідна позначка зникає з "Резерв+".
Раніше "Телеграф" писав, як перевірити, чи перебуваєте ви у розшуку ТЦК. Є чотири підстави, за якими вас можуть розшукувати.