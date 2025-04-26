З'явилось відео влучання "Шахеда" в житловий будинок у Білій Церкві

Відомо про одного постраждалого

Внаслідок російської дронової атаки у суботу, 26 квітня, зафіксовано влучання у Білій Церкві. Російський "Шахед" поцілив у приватний сектор.

Як повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник, внаслідок атаки дрона відом про одного постраждалого. Йому вже надали допомогу.

"У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік, 1965 року народження. У нього незначні поранення ноги. Вся необхідна медична допомога надається на місці", — йдеться у повідомленні.

У мережі вже показали перші кадри наслідків ранкової атаки, а також відео влучання дрона. За словами місцевих, що дрон влучив прямо у житловий будинок. На фото видно вирву від влучання та пошкоджені будинки, у яких повилітали вікна та побило фасади.

Окрім цього наслідки нічної атаки фіксуються у трьох районах області. У Бориспільському — пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль, у Бучанському та Білоцерківському районах пошкоджено по одному приватному будинку.

Нагадаємо, у Кам’янському, що на Дніпропетровщині, в результаті російської атаки безпілотника 26 квітня спалахнула масштабна пожежа у двох квартирах дев’ятиповерхового житлового будинку. Відомо також про загиблу людину та декількох поранених.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 24 квітня відбулася масована атака на Київ — ворог завдав ударів крилатими ракетами, дронами-камікадзе, а також застосував балістичну зброю. Наш кореспондент Ян Доброносов оприлюднив кадри з місця подій, на яких видно, що один із житлових будинків зазнав значних руйнувань унаслідок ворожого удару.