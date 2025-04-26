Без загиблих не обійшлося: з'явилися перші фото палаючої багатоповерхівки у Кам'янському

У місті функціонує Єдина диспетчерська служба для громадян

У Кам’янському, що на Дніпропетровщині, в результаті російської атаки безпілотника спалахнула масштабна пожежа у двох квартирах дев’ятиповерхового житлового будинку. Відомо також про загиблу людину та декілької поранених.

Про це повідомив очільник Дніпропетроської ОВА Сергій Лисак. За його словами, завдяки оперативній роботі рятувальників вогонь вдалося локалізувати та ліквідувати. Однак удар завдав значної шкоди: пошкоджень зазнали 3 багатоквартирні будинки та 6 автомобілів, які були припарковані поруч.

"На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких — у важкому стані", — додав він.

Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов додав, що від самого початку обстрілу на місці працюють усі відповідні служби: поліція, рятувальники ДСНС, СБУ, комунальні й соціальні служби, а також психологи, які надають емоційну підтримку жителям. Проводиться оцінка пошкоджень, забезпечується евакуація, допомога в тимчасовому розміщенні постраждалих і надаються перші необхідні речі.

Крім того, посадовець показав більше фотогрофій з місця удару:

Для звернень щодо відновлення майна, консультацій або будь-якої підтримки розгорнуто пункти прийому громадян. Також функціонує Єдина диспетчерська служба, куди постраждалі можуть зателефонувати за такими номерами:

(067) 000 1546

(073) 700 1546

(050) 154 1546

(0569) 56 0101

У місцевому пабліку також показали знімок будинку в Кам'янському, куди влучив російський снаряд.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 24 квітня відбулася атака на Київ — ворог завдав ударів крилатими ракетами, дронами-камікадзе, а також застосував балістичну зброю. Наш кореспондент Ян Доброносов оприлюднив кадри з місця подій, на яких видно, що один із житлових будинків зазнав значних руйнувань унаслідок ворожого удару.