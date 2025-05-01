Підключіть "Щасливий день": відомий мобільний оператор пропонує безлім інтернет за 1 гривню

Підключення послуги займає всього хвилину

Мобільний оператор Київстар продовжує популярну акцію "Щасливий день" до 15 травня 2025 року. Ця пропозиція дозволяє абонентам передплати, контракту та пакету "Все разом" отримати безлімітний мобільний інтернет на один день лише за 1 гривню.

"Телеграф" розповідає, як підключити послугу. Активація акції можлива один раз на 7 днів через застосунок "Мій Київстар".

Після підключення абонент отримує безлімітний доступ до мобільного інтернету протягом одного дня. Коли отримаєте SMS-підтвердження, перезавантажте телефон або увімкніть та вимкніть режим польоту, щоб користуватись безлім інтернетом.

Послуга активна з моменту підключення до 23:59 наступного дня та вимикається автоматично.

Однак якщо для вашого номера вже встановлено обмеження швидкості інтернету, підключення послуги не скасовує це обмеження.

У застосунку "Мій Київстар"

Важливі умови:

Акція діє виключно на території України.

Не поширюється на деякі тарифи для IoT-пристроїв.​

Після завершення дії акції мобільний інтернет надається за умовами чинного тарифного плану. ​

Ця акція є чудовою можливістю для абонентів скористатися безлімітним інтернетом за символічну плату. Для підключення достатньо скористатися застосунком "Мій Київстар".​

Раніше "Телеграф" писав, що із 1 квітня до 1 червня 2025 року українці мають шанс підключити інтернет за вигідною ціною. Київстар запустив новий акційний тариф "Нагода" для нових користувачів Домашнього Інтернету.