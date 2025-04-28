Популярний мобільний оператор пропонує зекономити на оплаті тарифів щомісяця

Підключити послугу можна двома способами

Мобільний оператор lifecell запровадив послугу "Тарифна підписка". Вона дозволяє абонентам зменшити витрати на зв'язок, сплачуючи за послуги наперед.

Ця опція доступна для популярних тарифів, зокрема "Максі" та "Мега".​ Про це йдеться на сайті мобільного оператора.

Як працює "Тарифна підписка":

Оплата за 6 пакетів послуг наперед надає знижку 10%.

Оплата за 12 пакетів послуг наперед забезпечує знижку 15%.​

Наприклад, для тарифу "Максі", вартість якого становить 300 грн на 4 тижні, річна оплата без знижки дорівнює 3600 грн. Скориставшись "Тарифною підпискою" на 12 місяців, абонент сплачує 3060 грн, що дозволяє заощадити 540 грн.

Додаткові переваги

Оператор дає можливість оплатити тариф частинами. При оформленні підписки на 12 місяців, оплату можна розділити на три рівні платежі з інтервалом у 30 днів.

Також ціна на період дії підписки фіксована, що захищає від можливих підвищень тарифів.

Така підписка доступна для широкого спектру тарифних планів, включаючи "Смарт Лайф", "Вільний Лайф", "Просто Лайф", "Потужний", "Platinum Лайф" та інші.

Як підключити

Оформити "Тарифну підписку" можна через особистий кабінет My lifecell або за коротким номером *490#.

Раніше "Телеграф" писав, що клієнти мобільного оператора lifecell жаліються на поганий зв'язок та інтернет. У компанії пояснили, чому виникають такі проблеми.