В Україні є вікові обмеження для керування транспортом: у скільки років дозволено сідати за кермо

За водіння без посвідчення можна отримати чималий штраф

В Україні для водіїв певних категорій діють вікові обмеження. Вони стосуються переважно молоді.

Адже згідно з законопроєктом №8082 про внесення змін до закону України "Про дорожній рух", водії старше 65 років мали б щороку підтверджувати свою здатність сідати за кермо. Однак станом на 2026 рік проєкт не прийнято, втім деякі обмеження в Україні зберігаються.

Так, водії мопедів і мотоциклів можуть отримати права з 16 років, для легкових авто і вантажівок — з 18 років, для машин з причепом і автопоїздів — з 19 років, а для автобусів — з 21 року. Отримати водійське посвідчення можна, склавши теоретичний та практичний іспити в сервісних центрах МВС.

Вікові обмеження для водіїв в Україні

Людина, яка не досягла зазначеного віку, не має права керувати транспортним засобом. За це порушення можуть оштрафувати. Зокрема:

водію від 16 років загрожує 3400 гривень штрафу за керування без документів.

за підлітка несуть відповідальність батьки, тобто вони отримають штраф.

Відповідальність за водіння без прав:

Забули посвідчення вдома (маєте права, але не пред'явили): штраф 425 грн.

(маєте права, але не пред'явили): штраф Ніколи не отримували права або керуєте авто не тієї категорії: штраф 3 400 грн.

або керуєте авто не тієї категорії: штраф Керування після позбавлення прав судом: штраф 20 400 грн.

судом: штраф Повторне порушення протягом року: штраф 40 800 грн з позбавленням права керування на 5–7 років.

Зауважимо, що наразі обмежень щодо пенсійного віку в Україні немає. Але у 2024 реєстрували законопроєкт, що мав би їх створити. В документі зазначалось, що після досягнення 65 років водії мають регулярно підтверджувати придатність до керування транспортом. Йшлось про регулярний медичний огляд кожні 5 років та оновлення прав. Також сюди мали включити й тести на когнітивні здібності — оперативну пам’ять, швидкість реакції та концентрацію уваги.

Для водіїв віком від 70 років пропонувалось скоротити максимальний строк дії посвідчення до двох років. Особи старше 75 років мали б проходити медичний огляд щороку та регулярно оновлювати водійські документи. Втім наразі законопроєкт відкликано від розгляду.

