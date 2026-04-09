Коли на Страсному тижні можна пекти паски: священник назвав підходящі дні

Готуватись до свята слід молитвою, покаянням та духовним очищенням

Вже у неділю, 12 квітня, українці святкуватимуть Великдень. Проте й досі у багатьох виникає питання: а коли ж пекти паски, робити генеральне прибирання тощо.

Відповідь на це "Телеграфу" дав священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ Тарас Видюк.

За словами священника, Великдень — це, у першу чергу, велике духовне та релігійне свято, яке має супроводжуватись щирою молитвою, покаянням та духовним очищенням. Тобто крашанки, паски та миті вікна — не головне.

"Водночас Церква не забороняє і добрі народні звичаї, тому приготування святкової їжі має своє місце — але як доповнення до внутрішнього приготування душі. Рекомендується готуватись до Великодня поступово протягом Страсного тижня, щоб людина змогла очистити і свій дім, і свою душу", — каже священник.

Виходить, що навіть прибирання будинку має свій духовний сенс, адже допомагає очистити простір навколо та думки. Видюк додає: "Прибирати житло починають уже з початку Страсного тижня — у понеділок, вівторок і середу. У ці дні роблять генеральне прибирання: миють, впорядковують оселю, викидають зайве".

До Чистого четверга, тобто 9 квітня, бажано усі ці справи завершити та перейти до приготування пасок. Цей великодній хліб не просто солодка здобна булочка, він має свій глибокий сенс, тому готувати його треба з чистими думками, у спокої та з молитвою.

"Сам Чистий четвер має особливе значення — це день очищення, коли люди не лише доводять до ладу дім, але й стараються очиститися духовно: моляться, сповідаються, причащаються. Пекти паски за традицією найкраще саме у Чистий четвер. Вважається, що це потрібно робити з чистими думками, у спокої та з молитвою", — каже священник.

Також випікати паски можна й у Велику суботу, як і робити крашанки, та готувати оселю до неділі. Однак заборонено щось робити саме у Страсну п'ятницю, адже це день скорботи, коли згадують страждання і смерть Ісуса Христа.

