Тариф тільки з інтернетом? У Vodafone відповіли, чи можлива така послуга

Оператор не дає змоги обирати лише необхідне

Тарифи Vodafone часто стають об'єктом критики українців. Абоненти скаржаться на високу вартість та те, що часто платити доводиться за послуги, які не використовуються, адже оператор додає їх до тарифних планів на власний розсуд, та бере з користувачів плату за непотрібні хвилини, СМС, чи гігабайти.

Один з абонентів звернувся до Vodafone на Facebook-сторінці оператора з запитанням, чи може він отримати тариф, в якому є 1 Гб інтернету і більше жодних додаткових опцій. Представник оператора відповів.

"У вас є тариф де 1 Гб інтернету? і все, більш нічого не потрібно. Чи просто пакет інтернету на місяць без будь-якого тарифу", — запитав абонент.

У Vodafone Ukraine відповіли, що такого тарифу, як потрібно чоловіку немає. Проте запропонували інші тарифи, які могли б підійти за помірними цінами.

"Тарифу з одним гігабайтом, на жаль, немає. Проте є наступні варіанти чисто з інтернетом: тариф Device S (надає 500 мб та 50 хв (вхідні та вихідні дзвінки)/50 грн на місяць) або Device M (надає 10 гб/100 грн на місяць)", — йдеться у відповіді.

Як розповідав "Телеграф", тарифи мобільного оператора часто критикують за зайві витрати. Раніше клієнт попросив тариф Vodafone без непотрібних послуг, йому відповіли.