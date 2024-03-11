Мобільний оператор Vodafone підвищив тарифи: скільки доведеться платити клієнтам

Популярний оператор піднімає вартість послуг

Найпопулярніший в Україні мобільний оператор Vodafone наприкінці лютого підняв тарифи на всі свої пакети послуг. Водночас було збільшено обсяг мобільного інтернету, який представляється кожним із них.

Як говориться на сайті мобільного оператора, причиною збільшення вартості тарифів є підвищення витрат на підтримку та відновлення мережі.

Так, з 22 лютого SuperNet Start став коштувати 200 грн/місяць замість попередніх 175 грн, а SuperNet Unlim – 410 грн/місяць замість 360 грн.

Крім збільшення вартості на 25 гривень, тариф SuperNet Start отримав додаткових п’ять гігабайтів трафіку. Тобто, тепер користувачі можуть за ці гроші витратити 20+5 гігабайтів.

SuperNet Pro подорожчав на 35 гривень, але одержав 10 додаткових гігабайтів мобільних даних.

SuperNet Unlim своєю чергою подорожчав на 50 гривень, хоча жодної особливої зміни в ньому не було передбачено, оскільки його користувачі й так отримують безлімітний інтернет.

Також подорожчання спостерігається і в тарифах Light+, SuperNet Start 2019 та SuperNet Turbo 2019. Вони зросли на 20, 25 та 30 гривень відповідно, отримавши додаткові гігабайти.

Раніше "Телеграф" писав, що вже у квітні-травні чинний тариф на газ може бути переглянутий.