В Києві лунають вибухи: столицю атакували російські безпілотники

Росіяни спробували атакувати Київ щонайменше чотирма ударними БПЛА

Київ у ніч на 4 травня вчергове намагалися атакувати російські ударні безпілотники. У небі над столицею було чутно сильні вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Про атаку росіян повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також про чергову спробу російських окупантів атакувати столицю повідомили моніторингові канали.

"У столиці працюють сили ППО. На Оболонь ще заходять БпЛА. Перебувайте в укриттях!", – сказано у повідомленні.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили атаку росіян. Там зазначили, що ворог намагався атакувати кілька районів столиці.

"По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста. Закликаємо не ігнорувати загрозу та перебувати в укриттях!", – повідомили у КМВА.

За даними голови КМВА Тимура Ткаченка, у трьох районах Києва впали уламки збитих безпілотників. Про постраждалих не повідомлялося.

"У Оболонському районі попередньо зафіксовано падіння уламків. Деталі встановлюються… У Шевченківському та Святошинському районі також зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється", – повідомив він.

За даними моніторингу, не менше чотирьох російських безпілотників намагалися атакувати Київ, заходячи з боку Бородянки, Ірпеня, Вишгорода та Броварів. Загрози було ліквідовано силами ППО.

Нагадаємо, що у ніч з 2 на 3 травня росіяни вкотре продовжили тероризувати мирне населення України атакою безпілотників — вибухи чули в Харкові, там поранено майже 50 людей. Також гучно було у Миколаєві, а під ранок — у Києві.