Вибухи, прильоти та істерика ППО: в окупованому Криму "двіжуха", під ударом російські аеродроми (відео)

Росіяни традиційно брешуть про "збиття безпілотників", попри відеодокази численних влучань

Тимчасово окупований росіянами Крим в ніч на 2 травня перебував під масованою атакою БПЛА. Безпілотники завітали на російські аеродроми у Бельбеку та Новофедорівці, вибухи було чутно також у Сімферополі, Севастополі, Армянську, Гвардійському та інших локаціях півострова.

Про це повідомив моніторинговий канал "Кримський вітер". За даними каналу, російська протиповітряна оборона намагалася працювати біля Севастополя та Сімферополя, мешканці населених пунктів Углове, Андріївка, Віліно та Піщане неподалік від аеродрому Кача скаржилися, що у них "вилітають двері та вікна".

Окупаційний "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв поспішив заявити, що вибухи в Севастополі, від яких, за заявами місцевих, "трясуться вікна та двері" – це нібито робота російської ППО по безпілотниках. Він збрехав, що вже нібито аж сім БПЛА було збито. Проте у місцевих щодо брехні Развожаєва інша думка.

"Севастопольці повідомляють, що такого масового нальоту дронів ще не було", – сказано у повідомленні моніторингового каналу.

За даними каналу, перші вибухи пролунали ще у Феодосії близько 22 години 1 травня. Починаючи з опівночі, вибухів стало значно більше. Загалом, якщо підсумувати усі повідомлення з місць, вибухи та / або влучання було зафіксовано у наступних локаціях тимчасово окупованого Криму:

Феодосія (вибухи);

Севастополь (вибухи, можливо влучання);

Сімферополь (вибухи);

Армянськ (вибухи);

Джанкой та Джанкойський район (вибухи);

Саки та Сакський район, аеродром біля Новофедорівки (вибухи та влучання);

аеродром "Бельбек" (вибухи та влучання);

аеродром "Кача" та околиці (вибухи та влучання);

військові об'єкти поблизу Гвардійського та Красного – аеродром та військова частина (вибухи та влучання).

Цікаво, що повітряну тривогу в Севастополі оголосили тільки після двох з половиною годин атаки та численних вибухів. Місцеві мешканці заявили, що у деяких атакованих районах тривогу не оголошували взагалі. Також багато скарг на те, що російська ППО не впоралася із завданням відбиття атаки безпілотників: попри істеричну стрілянину в небо, результатів мало. В мережі вже є відео, на яких підтверджено вибухи на аеродромах "Кача", "Бельбек", "Саки", у Гвардійському та розташованому поблизу нього н/п Красне.

Зазначимо, що Україна не відмовилася від цілі знищити Кримський міст — престижний проєкт Путіна та важливий елемент логістики для армії Росії у війні проти України. Цей міст досі є ціллю номер один для Сил оборони.