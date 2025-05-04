В Киеве раздаются взрывы: столицу атаковали российские беспилотники (обновлено)

Россияне попытались атаковать Киев по меньшей мере четырьмя ударными БПЛА

Киев в ночь на 4 мая в очередной раз пытались атаковать российские ударные беспилотники. В небе над столицей были слышны сильные взрывы, работала противовоздушная оборона.

Об атаке россиян сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также об очередной попытке российских оккупантов атаковать столицу сообщили мониторинговые каналы.

"В столице работают силы ПВО. На Оболонь еще заходят БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации (КМВА) подтвердили атаку россиян. Там отметили, что враг пытался атаковать несколько районов столицы.

"По вражеским целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Ударные дроны фиксируются в разных частях города. Призываем не игнорировать угрозу и находиться в укрытиях!", – сообщили в КМВА.

По данным главы КМВА Тимура Ткаченко, в трех районах Киева упали обломки сбитых беспилотников. О пострадавших не сообщалось.

"В Оболонском районе предварительно зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются… В Шевченковском и Святошинском районе также зафиксировано падение обломков вражеских дронов. Информация о пострадавших и повреждениях устанавливается", – сообщил он.

Обновлено 00:55 Ткаченко сообщил, что в результате атаки россиян в Оболонском районе Киева в двух местах сгорело 8 автомобилей, также начался пожар на верхних этажах многоэтажного жилого дома. В Святошинском районе из-за обломков БПЛА вспыхнули сразу три частных дома.

По данным мониторинга, не менее четырех российских беспилотников пытались атаковать Киев, заходя со стороны Бородянки, Ирпеня, Вышгорода и Броваров. Угрозы были ликвидированы силами ПВО.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 мая россияне в очередной раз продолжили терроризировать мирное население Украины атакой беспилотников — взрывы слышали в Харькове, там ранены почти 50 человек. Также громко было в Николаеве, а под утро – в Киеве.