Вибухи в Одесі і не тільки: що відомо про нічну атаку БПЛА по Україні

Загроза застосування ворожих БПЛА триває ще з вечора 26 квітня

У ніч на 27 квітня росіяни вкотре атакували Україну безпілотними літальними апаратами. У низці міст пролунали вибухи.

За даними Повітряних сил України, ворог почав запускати дрони ще з вечора 26 квітня. Станом на 06:00 загроза застосування БПЛА досі залишається для деяких областей.

Вибухи приблизно о 01:46 чули мешканці міста Дніпро, пише "Суспільне". До цього було повідомлено про вибухи у Павлограді. Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили у суботу о 22:33.

Потім приблизно о 03:00 вибухи пролунали в Одесі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Геннадій Труханов. За кілька хвилин до цього у Повітряних силах попередили мешканців Одеси, щоб ті прямували у безпечні місця через загрозу обстрілу.

Кореспонденти 24 каналу повідомляють про серію вибухів у Житомирі цієї ночі. Повітряні сили попередили, що на Житомир рухаються російські безпілотники.

Зазначимо, що повітряна тривога станом на 06:42 залишається в деяких областях:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російська масштабна атака по Україні 24 квітня була одним із наймасштабніших ударів балістики.