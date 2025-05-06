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"Для нас — це стихія": начальник гідрометцентру про наслідки заморозків для врожаю та прогноз на літо

Автор
Тая Білан
Дата публікації
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Автор
Україні потрібні дощі Новина оновлена 06 травня 2025, 08:50
Україні потрібні дощі. Фото Freepik

Запас вологи в ґрунті — найнижчий за останні 10 років

Цьогорічна весна принесла Україні явище, яке синоптики назвали "термошоком" — коли за добу температура змінюється від літнього тепла до нічних морозів. У таких умовах страждають не лише люди, але й сільськогосподарські культури. Травневі заморозки, відсутність опадів і рекордно низька вологість ґрунту змушують аграріїв говорити про нові кліматичні ризики.

Наскільки ці аномалії серйозні та чого чекати влітку 2025 року? Про це "Телеграфу" у бліцінтерв'ю розповів начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

— Продовжуємо фіксувати погодні аномалії весни. Соціальні мережі переповнені фото та відео, на яких люди палили вогнища, щоб хоч якось врятувати квітучі сади від морозу. Як така погода вплинула на агросектор?

Весняний сезон прийшов у звичайні строки. Проте, весна дійсно "презентувала" контрастну погоду, з періодами як літнього тепла 26-28º, так і пізніх, інтенсивних та тривалих заморозків.

Фото начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань
Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань

Заморозки у нас відмічалися у два періоди – 7-15 квітня та 27-29 квітня. Зокрема, у квітні мінімальна температура у повітрі знижувалася до -3..-6º, а на ґрунті та висоті 2 см над поверхнею ґрунту навіть -4..-9º. При цьому, відразу після низьких температур відмічалися високі, що безумовно створювало ефект "термошоку" для рослин.

Відмінною особливістю цих заморозків є небувала тривалість до 19 годин. У перший період заморозків пошкоджень зазнали ранньоквітучі плодові дерева (абрикос, слива, алича). Другий період завдав шкоди винограду, всім квітучим плодовим, ягідним та городнім культурам, які були посаджені у ранні строки. Подекуди навіть могли пошкодитися озимі культури, які в небувало ранні строки почали формувати колос та ріпак, в якого відмічалося цвітіння. Навіть на площах, де заморозків не було, при таких температурних контрастах значна ймовірність розвитку хвороб та зниження врожаю.

— Взимку був відсутній сніговий покрив. Наскільки це серйозно вплинуло на зволоження і стан зимуючих рослин?

— Опади при таких температурних гойдалках випадали у вигляді мокрого снігу, снігу та дощу. Сніговий покрив висотою 1-4 см насправді залягав, проте це було тимчасово. Його кількість більшою від норми була лише у першій декаді квітня. В більшості часу опадів справді не було, або ж вони були неефективними, зокрема дефіцит опадів утримався з третьої декади грудня.

Як наслідок, вологозапаси ґрунту наразі найнижчі за останні 10 років спостережень. Тому при збереженні такого значного дефіциту дощів на черзі початок ґрунтової засухи.

— Яка причина таких стрибків температур та дефіциту опадів?

— Такі погодні контрасти викликані домінуванням в атмосфері меридіональних процесів, що зумовило інтенсивний обмін повітряними масами між різними широтами та географічними районами, над якими були сформовані.

— Які прогнози на найближчу перспективу, зокрема літо, та чого взагалі очікувати після аномалій?

Насамперед, потрібні дощі! Як відомо, саме опади травня завжди закладають надійний фундамент для майбутнього врожаю. У схожі за розвитком синоптичних процесів роки дощі були, але їх розподіл, як і притаманно для літнього періоду, нерівномірний. На частині площ вже з другої декади травня розпочиналася ґрунтова засуха.

Сценарій розвитку атмосферних процесів, на жаль, не виключає і чергової порції заморозків у першій половині травня. Тож, майбутній врожай значною мірою залежатиме від погодних умов травня.

За прогнозами світових метеоцентрів, літо 2025 року в Україні очікується сухим та спекотним. Середня температура за сезон очікується на 2º вище кліматичної норми, а кількість опадів буде меншою за звичайну.

Зважаючи на кліматичні зміни, літо стало більш спекотним та посушливим. Зокрема, за останні 30 років середня температура літнього сезону зросла на 1,6º, а кількість опадів зменшилася аж на 12 %. Практично вдвічі зросла кількість днів з максимальною температурою 30º та більше, особливо 35º. При цьому, найбільші зміни відбулися у липні. Тому дощі випадають вже на розпечену земну поверхню, що збільшує відсоток води, яка випаровується замість засвоєння ґрунтом та споживання рослинами.

А в другій половині липня – серпні, як правило, високі температури дошкуляють рослинам та заважають запиленню і формуванню врожаю пізніх культур.

Дефіцит опадів і тривалі спекотні періоди негативно позначаються на вирощуванні сільгоспкультур, особливо овочевих та картоплі, добрий врожай яких без поливу отримати практично неможливо.

Вже зараз високі температури ґрунту на глибині 10 см і більш характерні для середини травня, що несприятливо для врожаю картоплі, яку навіть не всі ще посадили.

В таких екстремальних умовах та змінах клімату — коли температура зростає, а кількість опадів не змінюється або зменшується, аграріям все важче вирощувати стабільні високі врожаї. Зі зміною клімату негативні тенденції посилюватимуться, тож вже сьогодні всім нам потрібно підлаштовуватися до нових кліматичних реалій і звикати до нових умов господарювання.

Теги:
#Погода #Літо #Черкаси #Врожай