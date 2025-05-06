"Для нас — це стихія": начальник гідрометцентру про наслідки заморозків для врожаю та прогноз на літо

Запас вологи в ґрунті — найнижчий за останні 10 років

Цьогорічна весна принесла Україні явище, яке синоптики назвали "термошоком" — коли за добу температура змінюється від літнього тепла до нічних морозів. У таких умовах страждають не лише люди, але й сільськогосподарські культури. Травневі заморозки, відсутність опадів і рекордно низька вологість ґрунту змушують аграріїв говорити про нові кліматичні ризики.

Наскільки ці аномалії серйозні та чого чекати влітку 2025 року? Про це "Телеграфу" у бліцінтерв'ю розповів начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

— Продовжуємо фіксувати погодні аномалії весни. Соціальні мережі переповнені фото та відео, на яких люди палили вогнища, щоб хоч якось врятувати квітучі сади від морозу. Як така погода вплинула на агросектор?

— Весняний сезон прийшов у звичайні строки. Проте, весна дійсно "презентувала" контрастну погоду, з періодами як літнього тепла 26-28º, так і пізніх, інтенсивних та тривалих заморозків.

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань

Заморозки у нас відмічалися у два періоди – 7-15 квітня та 27-29 квітня. Зокрема, у квітні мінімальна температура у повітрі знижувалася до -3..-6º, а на ґрунті та висоті 2 см над поверхнею ґрунту навіть -4..-9º. При цьому, відразу після низьких температур відмічалися високі, що безумовно створювало ефект "термошоку" для рослин.

Відмінною особливістю цих заморозків є небувала тривалість до 19 годин. У перший період заморозків пошкоджень зазнали ранньоквітучі плодові дерева (абрикос, слива, алича). Другий період завдав шкоди винограду, всім квітучим плодовим, ягідним та городнім культурам, які були посаджені у ранні строки. Подекуди навіть могли пошкодитися озимі культури, які в небувало ранні строки почали формувати колос та ріпак, в якого відмічалося цвітіння. Навіть на площах, де заморозків не було, при таких температурних контрастах значна ймовірність розвитку хвороб та зниження врожаю.

— Взимку був відсутній сніговий покрив. Наскільки це серйозно вплинуло на зволоження і стан зимуючих рослин?

— Опади при таких температурних гойдалках випадали у вигляді мокрого снігу, снігу та дощу. Сніговий покрив висотою 1-4 см насправді залягав, проте це було тимчасово. Його кількість більшою від норми була лише у першій декаді квітня. В більшості часу опадів справді не було, або ж вони були неефективними, зокрема дефіцит опадів утримався з третьої декади грудня.

Як наслідок, вологозапаси ґрунту наразі найнижчі за останні 10 років спостережень. Тому при збереженні такого значного дефіциту дощів на черзі початок ґрунтової засухи.

— Яка причина таких стрибків температур та дефіциту опадів?

— Такі погодні контрасти викликані домінуванням в атмосфері меридіональних процесів, що зумовило інтенсивний обмін повітряними масами між різними широтами та географічними районами, над якими були сформовані.

— Які прогнози на найближчу перспективу, зокрема літо, та чого взагалі очікувати після аномалій?

— Насамперед, потрібні дощі! Як відомо, саме опади травня завжди закладають надійний фундамент для майбутнього врожаю. У схожі за розвитком синоптичних процесів роки дощі були, але їх розподіл, як і притаманно для літнього періоду, нерівномірний. На частині площ вже з другої декади травня розпочиналася ґрунтова засуха.

Сценарій розвитку атмосферних процесів, на жаль, не виключає і чергової порції заморозків у першій половині травня. Тож, майбутній врожай значною мірою залежатиме від погодних умов травня.

За прогнозами світових метеоцентрів, літо 2025 року в Україні очікується сухим та спекотним. Середня температура за сезон очікується на 2º вище кліматичної норми, а кількість опадів буде меншою за звичайну.

Зважаючи на кліматичні зміни, літо стало більш спекотним та посушливим. Зокрема, за останні 30 років середня температура літнього сезону зросла на 1,6º, а кількість опадів зменшилася аж на 12 %. Практично вдвічі зросла кількість днів з максимальною температурою 30º та більше, особливо 35º. При цьому, найбільші зміни відбулися у липні. Тому дощі випадають вже на розпечену земну поверхню, що збільшує відсоток води, яка випаровується замість засвоєння ґрунтом та споживання рослинами.

А в другій половині липня – серпні, як правило, високі температури дошкуляють рослинам та заважають запиленню і формуванню врожаю пізніх культур.

Дефіцит опадів і тривалі спекотні періоди негативно позначаються на вирощуванні сільгоспкультур, особливо овочевих та картоплі, добрий врожай яких без поливу отримати практично неможливо.

Вже зараз високі температури ґрунту на глибині 10 см і більш характерні для середини травня, що несприятливо для врожаю картоплі, яку навіть не всі ще посадили.

В таких екстремальних умовах та змінах клімату — коли температура зростає, а кількість опадів не змінюється або зменшується, аграріям все важче вирощувати стабільні високі врожаї. Зі зміною клімату негативні тенденції посилюватимуться, тож вже сьогодні всім нам потрібно підлаштовуватися до нових кліматичних реалій і звикати до нових умов господарювання.