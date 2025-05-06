"Для нас — это стихия": начальник гидрометцентра о последствиях заморозков для урожая и прогноз на лето

Запас влаги в почве — самый низкий за последние 10 лет

Нынешняя весна принесла Украине явление, которое синоптики назвали термошоком — когда за сутки температура меняется от летнего тепла до ночных морозов. В таких условиях страдают не только люди, но и сельскохозяйственные культуры. Майские заморозки, отсутствие осадков и рекордно низкая влажность почвы заставляют аграриев говорить о новых климатических рисках.

Насколько эти аномалии серьезны и чего ждать летом 2025? Об этом "Телеграфу" в блицинтервью рассказал начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

— Продолжаем фиксировать погодные аномалии весны. Социальные сети переполнены фото и видео, на которых люди жгли костры, чтобы хоть как-то спасти цветущие сады от мороза. Как такая погода повлияла на агросектор?

— Весенний сезон пришел в обычные сроки. Тем не менее, весна действительно "представила" контрастную погоду, с периодами как летнего тепла 26-28º, так и поздних, интенсивных и длительных заморозков.

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань

Заморозки у нас отмечались в два периода – 7-15 апреля и 27-29 апреля. В частности, в апреле минимальная температура в воздухе снижалась до -3..-6º, а на почве и высоте 2 см над поверхностью почвы даже -4..-9º. При этом сразу после низких температур отмечались высокие, что безусловно создавало эффект "термошока" для растений.

Отличительной особенностью этих заморозков является небывалая продолжительность до 19 часов. В первый период заморозков повреждения получили раннецветущие плодовые деревья (абрикос, слива, алыча). Второй период нанес ущерб винограду, всем цветущим плодовым, ягодным и огородным культурам, посаженным в ранние сроки. Кое-где даже могли повредиться озимые культуры, которые в небывало ранние сроки начали формировать колосс и рапс, у которого отмечалось цветение. Даже на площадях, где не было заморозков, при таких температурных контрастах значительна вероятность развития болезней и снижения урожая.

— Зимой отсутствовал снежный покров. Насколько это оказало серьезное влияние на увлажнение и состояние зимующих растений?

— Осадки при таких температурных качелях выпадали в виде мокрого снега, снега и дождя. Снежный покров высотой 1-4 см на самом деле залегал, однако это было временно. Его количество больше нормы было только в первой декаде апреля. В большинстве времени осадков действительно не было, или они были неэффективными, в частности дефицит осадков воздержался с третьей декады декабря.

Как следствие, влагозапасы почвы самые низкие за последние 10 лет наблюдений. Поэтому при сохранении столь значительного дефицита дождей на очереди начало почвенной засухи.

— Какова причина скачков температур и дефицита осадков?

— Такие погодные контрасты вызваны доминированием в атмосфере меридиональных процессов, что привело к интенсивному обмену воздушными массами между различными широтами и географическими районами, над которыми были сформированы.

— Какие прогнозы на ближайшую перспективу, в частности, лето, и чего вообще ожидать после аномалий?

— В первую очередь, нужны дожди! Как известно, именно осадки мая всегда закладывают надежный фундамент для будущего урожая. В схожие по развитию синоптических действий годы дожди были, но их распределение, как и характерно для летнего периода, неравномерно. На части площадей уже со второй декады мая начиналась засуха.

Сценарий развития атмосферных процессов, к сожалению, не исключает и очередную порцию заморозков в первой половине мая. Следовательно, будущий урожай будет в значительной степени зависеть от погодных условий мая.

По прогнозам мировых метеоцентров, лето 2025 в Украине ожидается сухим и жарким. Средняя температура за сезон ожидается на 2º выше климатической нормы, а количество осадков будет меньше обычного.

В связи с климатическими изменениями лето стало более жарким и засушливым. Поэтому дожди выпадают уже на раскаленную земную поверхность, что увеличивает процент воды, которая улетучивается вместо усвоения почвой и потребления растениями.

А во второй половине июля – августе, как правило, высокие температуры донимают растения и мешают опылению и формированию урожая поздних культур.

Дефицит осадков и длительные жаркие периоды отрицательно сказываются на выращивании сельхозкультур, особенно овощных и картофеля, хороший урожай без полива получить практически невозможно.

Уже сейчас высокие температуры грунта на глубине 10 см и более характерны для середины мая, что неблагоприятно для урожая картофеля, который не все еще посадили.

В таких экстремальных условиях и изменениях климата — когда температура растет, а количество осадков не меняется или уменьшается, аграриям все труднее выращивать стабильные высокие урожаи.