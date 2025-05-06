Тут жили кавалеристи і славетні музиканти: де знаходиться ця вулиця в Києві і чим вона цікава (фото)

Унікальний історичний квартал з майже тисячолітньою історією зберіг не лише свою назву, але й більшість історичної забудови

Вулиця Рейтарська у Києві – унікальний історичний квартал, що зберіг не лише назву протягом століть, але й більшість історичної забудови. Вона стала свідком багатьох історичних подій і домом для видатних особистостей української культури, від Миколи Лисенка до першопрохідців балету і музики.

Сьогодні вона простягається від Володимирської вулиці до Львівської площі. Архітектурне різноманіття вулиці вражає: віденський модерн, мавританський стиль і венеціанська готика створюють неповторний колорит цього історичного куточка столиці. "Телеграф" пропонує поглянути на них уважніше.

Від Ярослава Мудрого до рейтерів

Історія вулиці почалася в 1037 році, коли Ярослав Мудрий розширював межі Києва. Назва з'явилася у другій половині XVII століття, після підписання у 1654 році Переяславської угоди. Тоді військовий центр Києва було перенесено з Подолу у Верхнє місто. Рейтери – кавалеристи військового гарнізону – оселилися тут. За даними 1700, у Києві було 120 рейтарів, яким нале­жало 82 садиби. Крім виконання суто військових обов'язків, рейтари супро­воджували у поїздках послів, а також були поштарями.

На початку XIX століття район між Рейтарською, Стрілецькою та Георгіївським провулком був забудований хаотично: вузькі, криві вулиці, маленькі дерев’яні будинки з солом’яними дахами. Тут жили священники, дрібні чиновники та відставні солдати.\

У 1837–1839 роках район перепланували через будівництво Печерської фортеці та перенесення центру до Верхнього міста. Вулиці стали прямішими й забудова впорядкованішою.

Мистецький осередок столиці

То ді ж Рейтарська вулиця стала справжнім культурним центром Києва. Будинок №19 шість років був домівкою для батька української класичної музики Миколи Лисенка. У цих стінах композитор створив всесвітньо відомі твори "Наталка Полтавка", "Зима", "Весна" та оперу "Тарас Бульба".

Будинок № 19

У будинку №9, відомому як готель "Рим", мешкали визначні діячі культури. Тут жив Юрій Давидов – один із перших керівників опери, перший директор філармонії, який сприяв відкриттю Київського музичного інституту (сьогодні – консерваторія). Він організував у власній квартирі оперну студію – першу у Києві.

Будинок № 9

Поруч мешкала родина Чистякових – Ілля Чистяков створив школу дитячого балету. Він приймав дітей із бідних родин, навчав їх балету та ще й платив їм гроші. Його дружина Олександра Гаврилова була талановитою балериною, яку запрошував у свою трупу сам Дягілєв.

Архітектурні перлини

Рейтарська вражає різноманіттям архітектурних стилів. Будинок №20 виконаний у стилі віденський модерн і привертає увагу ніжним кольоровим оздобленням. Збудований у 1912 році за проєктом відомого київського архітектора Олександра Вербицького, він прикрашений гірляндами квітів, розетками та маскаронами у вигляді жіночих образів.

Будинок №31, спроєктований архітектором Миколою Яскевичем, вирізняється мавританським стилем та фігурками крилатих дракончиків, що підпирають віконні виступи. На початку ХХ століття тут проводилися таємні зустрічі київських революціонерів.

Будинок № 31

Особливу увагу привертає будівля Товариства швидкої медичної допомоги (№22), збудована 1913 року за проєктом Йосипа Зекцера. Її фасад – точна копія будівлі швидкої допомоги у Мадриді, а парадні двері – копія дверей Палацу Дожів у Венеції. Будинок вважається одним із найкращих зразків венеціанської готики в Києві.агу привертає будівля Першої швидкої допомоги (№22), збудована 1913 року. Її фасад копіює будівлю швидкої у Мадриді, а двері – Палац Дожів у Венеції.

У будинку №35 знаходилася редакція "Газети" (1908-1917), що відіграла важливу роль у зборі коштів на перший пам'ятник Тарасу Шевченку в Києві. На її сторінках публікувалися заклики від Коцюбинського, Лисенка, Грінченка, Рєпіна та інших видатних діячів.

Рейтарська залишається одним із найатмосферніших куточків Києва, де поєднуються різні епохи та стилі – від часів Ярослава Мудрого до сьогодення. Ця вулиця дійсно виграла свій бій з часом.

Раніше "Телеграф" розповідав про таємниці, які береже Лютеранська вулиця в Києві. Розташована в елітному районі Липки, вона стала свідком багатьох історичних подій та зберегла архітектурні шедеври різних епох.