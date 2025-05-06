Здесь жили кавалеристы и прославленные музыканты: где находится эта улица в Киеве и чем она интересна (фото)

Уникальный исторический квартал с почти тысячелетней историей сохранил не только свое название, но и большинство исторической застройки

Рейтарская улица в Киеве – уникальный исторический квартал, сохранивший не только название на протяжении веков, но и большинство исторической застройки. Она стала свидетелем многих исторических событий и домом для выдающихся личностей украинской культуры, от Николая Лысенко до первопроходцев балета и музыки.

Сегодня она простирается от Владимирской улицы до Львовской площади. Архитектурное разнообразие улицы поражает: венский модерн, мавританский стиль и венецианская готика создают неповторимый колорит этого исторического уголка столицы. Телеграф предлагает взглянуть на них внимательнее.

От Ярослава Мудрого до рейтеров

История улицы началась в 1037 году, когда Ярослав Мудрый расширял границы Киева. Название появилось во второй половине XVII века после подписания в 1654 году Переяславского соглашения. Тогда военный центр Киева был перенесен из Подола в Верхний город. Рейтеры – кавалеристы военного гарнизона – поселились здесь. По данным 1700 года, в Киеве было 120 рейтар, которым принадлежало 82 усадьбы. Кроме исполнения чисто военных обязанностей, рейтары сопровождали в поездках послов, а также были почтальонами.

В начале XIX века район между Рейтарским, Стрелковым и Георгиевским переулком был застроен хаотично: узкие, кривые улицы, маленькие деревянные дома с соломенными крышами. Здесь жили священники, мелкие чиновники и отставные солдаты.

В 1837-1839 годах район перепланировали через строительство Печерской крепости и перенос центра в Верхний город. Улицы стали прямее и застройка более упорядоченной.

Художественный центр столицы

Рейтарская улица стала настоящим культурным центром Киева. Дом №19 шесть лет был домом для отца украинской классической музыки Николая Лысенко. В этих стенах композитор создал всемирно известные произведения "Наталка Полтавка", "Зима", "Весна" и оперу "Тарас Бульба".

Дом №19

В доме № 9, известном как гостиница "Рим", жили выдающиеся деятели культуры. Здесь жил Юрий Давыдов – один из первых руководителей оперы, первый директор филармонии, способствовавший открытию Киевского музыкального института (сегодня – консерватория). Он организовал в собственной квартире оперную студию – первую в Киеве.

Дом №9

Рядом жила семья Чистяковых – Илья Чистяков создал школу детского балета. Он принимал детей из бедных семей, учил их балету и еще платил им деньги. Его жена Александра Гаврилова была талантливой балериной, которую приглашал в свою труппу сам Дягилев.

Архитектурные жемчужины

Рейтарская поражает разнообразием архитектурных стилей. Дом № 20 выполнен в стиле венский модерн и привлекает внимание нежной цветной отделкой. Построенный в 1912 году по проекту известного киевского архитектора Александра Вербицкого, украшен гирляндами цветов, розетками и маскаронами в виде женских образов.

Дом №20

Дом №31, спроектированный архитектором Николаем Яскевичем, отличается мавританским стилем и фигурками крылатых дракончиков, подпирающих оконные выступы. В начале ХХ века здесь проводились тайные встречи киевских революционеров.

Дом №31

Особое внимание привлекает здание Общества скорой медицинской помощи (№22), построенное в 1913 году по проекту Иосифа Зекцера. Ее фасад – точная копия здания скорой помощи в Мадриде, а парадная дверь – копия дверей Дворца Дожей в Венеции. Дом считается одним из лучших образцов венецианской готики в Киеве. Агу привлекает здание Первой скорой помощи (№22), построенное в 1913 году. Ее фасад копирует здание скорой в Мадриде, а дверь – Дворец Дожей в Венеции.

В доме №35 находилась редакция "Газеты" (1908-1917), сыгравшая важную роль в сборе средств на первый памятник Тарасу Шевченко в Киеве. На ее страницах публиковались призывы от Коцюбинского, Лысенко, Гринченко, Репина и других выдающихся деятелей.

Рейтарская остается одним из самых атмосферных уголков Киева, где сочетаются разные эпохи и стили – со времен Ярослава Мудрого до нашего времени. Эта улица действительно выиграла свое сражение со временем.

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