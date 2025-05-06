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Не тільки Кремль. Політолог пояснив, куди 9 травня можуть вдарити 100 українських ракет

Автор
Ігор Тимофєєв
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Володимир Путін на трибуні на Красній площі
Володимир Путін на трибуні на Красній площі. Фото Getty Images

Багато об'єктів залишилось без захисту від ударів з повітря

Військовий парад 9 травня на Красній площі біля стін Кремля у Москві може пройти під акомпанемент ударів українських ракет і дронів, тому у столицю країни-агресора стягнули засоби протиповітряної оброни (ППО) із усієї Росії. Тим самим було оголено інші чутливі до ударів з повітря об’єкти.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, хто буде вибирати напрямки завдавання ударів.

— Ми повинні зрозуміти одну річ: визначати, куди бити, в першу чергу буде Генеральний штаб. Він виходить з можливості стратегічних завдань, які стоять перед Україною. Якщо вони стягнули в Москву всю ППО, яку тільки можливо (з Чечні, з інших частин країни), це означає, що багато об'єктів залишилось без захисту, — каже політичний експерт.

За його словами, з точки зору війни розумніше було б нищити залишену без захисту нафтогазову інфраструктуру, військові заводи, бо це відповідає завданням, які ставить перед собою Україна щодо знекровлення Росії та виграшу у війні.

— Якщо буде можливість влаштувати повітряну тривогу в Москві, мабуть, це треба робити. Але ви повинні розуміти, що війна — це ресурси. Якщо є, наприклад, 100 ракет, ними краще роздовбати порти Новоросійська чи Казань, де знаходяться військові заводи, — пояснює керуючий партнер "Національної антикризової групи".

На його думку, так легше досягти відповідного ефекту, оскільки "битися головою об стінку", щоб подолати систему ППО у Москві, — не факт, що буде доцільним.

— Тому будуть вирішувати військові. Я впевнений, що вони знайдуть правильне рішення, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" двох "союзників" України, які викачають нафту і газ Сибіру без Росії.

Теги:
#Кремль #День Перемоги #9 травня #Військовий парад #Тарас Загородній