Путін прикриється Сі: після відповіді Зеленського у Кремлі поспішили зробити анонс на 9 травня

Китайський лідер візьме участь в урочистостях на 9 травня

Володимир Путін, отримавши відмову від України на "куце" перемир’я, яке потрібно було йому для параду на 9 травня, поспішив підтвердити, що до нього з візитом приїде лідер Китаю Сі Цзіньпін. Він пробуде у столиці Росії кілька днів. Хоча у Києві безпеку іноземним лідерам не гарантують.

Про візит лідера КНР повідомили у пресслужбі Кремля. За її даними, офіційний візит Сі Цзіньпіна триватиме з 7 до 10 травня.

Також вже підтверджено, що китайський лідер візьме участь в урочистостях на 9 травня. Крім цього, під час візиту заплановані переговори, на яких обговорюватимуться зміцнення стратегічної співпраці та партнерства між Росією та Китаєм.

"За підсумками зустрічей очікується підписання низки двосторонніх угод, включаючи міжурядові та міжвідомчі документи, спрямовані на розвиток відносин між країнами", — передають росЗМІ.

Що цьому передувало

28 квітня Володимир Путін оголосив чергове "перемир’я" — цього разу з нагоди 80-річчя Дня перемоги. За його словами, російські війська нібито не провадитимуть бойових дій з 8 ранку 7 травня до опівночі 11 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський виступив з різкою заявою. Він підкреслив, що Росія вкотре використовує ідею перемир’я виключно для власних політичних маніпуляцій, прагнучи при цьому зберегти "тишу для параду", а не реальний мир.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир’я з РФ, але наполягає на 30-денному припиненні вогню.

У Путіна проігнорували пропозицію України.

3 травня Зеленський поставив крапку у питанні "перемир’я". Він зазначив, що Україна не може забезпечити безпеку світових лідерів у Москві на параді 9 травня. Однак додав, що якщо росіяни справді готові до реального припинення вогню, тоді вони мають підтримати американську стратегію. І в такому разі "режим тиші" має тривати 30 днів, а не лише для проведення параду.

"Україна готова до перемир’я з 7 травня, але на 30 днів", — додав Зеленський.

Після слів Зеленського, що Україна не може забезпечити безпеку світовим лідерам на 9 травня в Москві, деякі гості Путіна почали "хворіти". Так, росЗМІ пишуть, що президент Сербії Олександр Вучич та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "захворіли" і не зможуть приїхати до Росії.

Раніше ми писали про те, що в Росії відповіли, коли погодяться на пропозицію Зеленського про перемир’я.