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Не только Кремль. Политолог объяснил, куда 9 мая могут ударить 100 украинских ракет

Автор
Игорь Тимофеев
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Владимир Путин на трибуне на Красной площади
Владимир Путин на трибуне на Красной площади. Фото Getty Images

Многие объекты остались без защиты от ударов с воздуха

Военный парад 9 мая на Красной площади у стен Кремля в Москве может пройти под аккомпанемент ударов украинских ракет и дронов, поэтому в столицу страны-агрессора взыскали средства противовоздушной обороны (ПВО) со всей России. Тем самым были обнажены другие чувствительные к ударам с воздуха объекты.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, кто будет выбирать направления нанесения ударов.

— Мы должны понять одну вещь: определять, куда бить, в первую очередь, будет Генеральный штаб. Он исходит из возможности стратегических задач, стоящих перед Украиной. Если они стянули в Москву всю ПВО, какую только возможно (из Чечни, из других частей страны), это означает, что многие объекты остались без защиты, — говорит политический эксперт.

По его словам, с точки зрения войны разумнее было бы уничтожать оставленную без защиты нефтегазовую инфраструктуру, военные заводы, потому что это отвечает задачам, которые ставит перед собой Украина по обескровливанию России и выигрышу в войне.

— Если будет возможность устроить воздушную тревогу в Москве, наверное, это нужно делать. Но вы должны понимать, что война – это ресурсы. Если есть, например, 100 ракет, ими лучше раздолбать порты Новороссийска или Казань, где находятся военные заводы, — объясняет управляющий партнер "Национальной антикризисной группы".

По его мнению, так легче добиться соответствующего эффекта, поскольку "биться головой о стенку", чтобы преодолеть систему ПВО в Москве, не факт, что будет целесообразным.

— Поэтому будут решать военные. Я уверен, что они найдут правильное решение, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" двух "союзников" Украины, которые выкачают нефть и газ Сибири без России.

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#Кремль #День Победы #9 мая #Военный парад #Тарас Загородний