"Перемир’я" Путіна на 9 травня в силі? У Кремлі знову погрожують Україні

"Режим тиші" має "діяти" з 8 травня до 00:00 11 травня

В Росії наголосили, що оголошене "перемир'я" очільником держави Володимиром Путіним "залишається чинним". Однак попередили Україну про атаки у відповідь.

Про це повідомляє російська служба Інтерфакс із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова. За його словами, російські війська, як і планувалось, припинять вогонь з 8 травня до 00:00 11 травня.

Пєсков каже, що Путін не скасував перемир'я, але наголосив на важливості дотримання "режими тиші" обома сторонами. Адже, якщо Україна "порушить" односторонню домовленість, це сприйматимуть як "провокацію", тому Москва "буде вимушена дати адекватну відповідь".

"Зрозуміло, ініціатива президента Путіна про тимчасове "перемир'я" у святкові дні актуальна, і відповідні вказівки надано верховним головнокомандувачем", — каже речник Кремля.

За його словами, Росія "припинить вогонь" як тільки почне діяти "режим тиші" і сподівається, що Україна "не битиме по позиціях" окупантів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав Росію ввести перемир'я на 30 днів, аби за цей час по-справжньому наблизити мир. Київ не прийме "вихідні для війни", щоб Путін міг спокійно провести парад у Москві. Саме тому Україна не гарантує Кремлю безпечне святкування 9 травня на Червоній площі з представниками інших держав.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає репетиція параду в Москві та яку техніку покаже Путін. З цього можна зробити кілька висновків.